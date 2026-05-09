El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante al menos 72 horas, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría, al menos, hasta el sábado, según los últimos informes oficiales. El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas. De acuerdo a la información difundida, Necochea quedará bajo un período prolongado de inestabilidad climática, algo poco habitual por su duración. No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, con mejoras temporarias, pero sin una estabilización clara en el corto plazo. El clima en Necochea este fin de semana será de la siguiente manera: El SMN mantiene alertas meteorológicas activas para Necochea y la zona, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño. En este contexto, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar elementos sueltos en patios y balcones, y no circular por calles inundadas. Necochea se prepara para varios días marcados por el mal tiempo y la cautela. En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera: