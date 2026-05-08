Las temperaturas del mar en todo el mundo fueron las segundas más altas registradas en el mes de abril, lo que avivó la preocupación entre los científicos de que se esté gestando un ciclo de calentamiento de El Niño que intensificaría los fenómenos meteorológicos extremos. El fenómeno meteorológico natural de El Niño, en el que las temperaturas del agua en el Pacífico tropical central y oriental aumentan significativamente, acelera temporalmente el aumento de la temperatura global del aire, lo que provoca la propagación de incendios, inundaciones y sequías. El Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE informó de temperaturas récord en la superficie del mar en gran parte del Pacífico tropical en abril, mientras que el promedio mundial para los océanos no polares alcanzó los 21 °C, ligeramente por debajo del récord de 21,04 °C establecido en abril de 2024 durante el último evento de El Niño. Según Copernicus, las temperaturas del mar registradas en abril de este año reflejan la transición a las “condiciones de El Niño que se esperan en los próximos meses”. Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, que elabora los datos de Copernicus, afirmó que existía una “señal clara de calentamiento global sostenido”. El planeta alterna entre el ciclo de enfriamiento de La Niña y el ciclo de calentamiento opuesto de El Niño, con periodos de equilibrio entre ambos, oscilando generalmente cada dos a siete años. El último evento de El Niño, combinado con el cambio climático, provocó que el trimestre previo a 2025 fuera el más caluroso registrado hasta la fecha. La Organización Meteorológica Mundial afirmó en marzo que El Niño tenía más del 50% de probabilidades de regresar para finales de este año, mientras que en abril la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estimó en un 61% las probabilidades de que El Niño regresara entre mayo y julio. A finales de abril, la Oficina de Meteorología de Australia afirmó que todos los modelos climáticos, incluido el suyo propio, sugerían un calentamiento oceánico continuo durante el próximo mes, alcanzando los umbrales de El Niño a finales de este año. Sin embargo, advirtió que existían diferencias entre los modelos de pronóstico sobre cuándo podría desarrollarse el ciclo y cuán fuerte sería. La OMM se hizo eco de la incertidumbre en torno a las predicciones, señalando que suelen ser menos fiables en esta época del año debido a una “barrera de predictibilidad primaveral” en el hemisferio norte. Michael Meredith, oceanógrafo del British Antarctic Survey en Cambridge, afirmó que “parece que se está acumulando mucho calor en el Pacífico ecuatorial, con grandes olas de calor marinas y riesgo de daños en los ecosistemas”, incluso antes de un posible fenómeno de El Niño. “Sabemos que el fenómeno de El Niño, en general, amplifica las temperaturas, así que si el que se avecina es tan severo como se teme, nos espera una experiencia terrible”, dijo. “El sistema climático es complejo y las predicciones no son promesas, pero creo que es muy probable que en los próximos meses y hasta 2027 se produzca una sucesión de noticias medioambientales desalentadoras.” Si bien no hay evidencia de que el cambio climático aumente la frecuencia o la intensidad de los fenómenos de El Niño, la combinación de ambos puede provocar condiciones climáticas y patrones de lluvia más extremos. La temperatura media global del aire en superficie durante abril lo convirtió en el tercer abril más cálido, con 14,89 °C, es decir, 0,52 °C por encima del promedio del período 1991-2020 para ese mes. El abril más cálido registrado fue en 2024 y el segundo más cálido en 2025. Según Copernicus, los datos enmascaran los marcados contrastes regionales subyacentes en cuanto a temperatura y precipitación. En Europa, España registró el mes de abril más cálido de su historia, mientras que en los países de Europa del Este se observaron temperaturas inferiores a la media. Las precipitaciones fueron superiores a la media en el noreste y centro de Estados Unidos, Canadá y el norte de México, así como en la península arábiga y Afganistán, el sur de China, Japón, partes de Brasil, el sur de África y Nueva Zelanda. Por el contrario, en el sureste de Estados Unidos, Asia Central, Australia y algunas zonas de Sudamérica predominaron las condiciones más secas. La extensión del hielo marino en el Ártico fue la segunda más baja registrada durante el mes. Según Burgess, todos estos eran “rasgos distintivos de un clima cada vez más marcado por los extremos”.