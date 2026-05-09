La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 9 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este sábado, 9 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un loco suele reflejar caos interno, miedo a perder el control o impulsos desbordados. También puede señalar deseo de libertad y riesgo, advirtiendo sobre decisiones impulsivas según el contexto del sueño. El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.