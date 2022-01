Inflación: cuánto acumula desde que asumió Alberto y qué se espera para los primeros meses de 2022 y

Por la inercia inflacionaria -que no se resuelve hace más de veinte años- y pese a tener pisado el precio del dólar, las tarifas y controles en el valor de alimentos y medicamentos, la inflación de 2021 superó el 50% y deja un fuerte arrastre para 2022. Sólo en el primer trimestre advierten que tendrá un piso del 12% y anualizada este año rondará el 60%.

Argentina lleva 17 años consecutivos de inflación de dos dígitos y no hay señales de que eso vaya a cambiar en el futuro cercano. En el primer trimestre se espera una inflación promedio mensual del 3,9%, que tendría un pico del 5% en marzo.

"A mí lo que más me preocupa es que no hay ancla . El año pasado usaron ciertas anclas pero la efectividad no fue muy grande, y para este año ya no puede seguir retrasando el tipo de cambio, ni las tarifas. La única salida que tenemos es corregir los precios relativos y eso implica una aceleración de precios", explicó a El Cronista Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go.



La aceleración del ritmo de avance de los precios este año será fruto del descongelamiento de tarifas y la devaluación esperada del dólar, que día a día aumenta. El año inicia con una inflación anualizada en torno al 51% y, la obligación de levantar las anclas para acordar con el FMI la ubica en torno a 60% para 2022.

Para enero las proyecciones ya son altas. El Banco Central está acelerando el ritmo de depreciación del peso, sumado a los anuncios de subas en prepagas y telecomunicaciones. "Son varios los motivos que hacen pensar que la inflación tendrá una dinámica ascendente en 2022, con un piso de 60% anual hacia diciembre. La inercia inflacionaria se mantiene elevada. Fue del 3,5% mensual promedio en los últimos 15 meses", detallaron desde la consultora LCG.

"La inflación de 2022 si o si va a ser más alta que la de 2021. Por tres razones. La primera, es el aumento de tarifas porque cualquier acuerdo con el FMI va a pedir reduzcan los subsidios. La segunda razón es el tipo de cambio. Estamos pensando una suba del dólar de entre el 60 y el 70% y, el tercer factor es la emisión monetaria por pago de intereses y financiación del déficit fiscal", advirtió el economista Andrés Borenstein autor del podcast 'La economía en 3 minutos'.

Los precios que más van a aumentar este año son los relacionados con bienes transables. Por lo tanto, con más brecha cambiaria y un mayor tipo de cambio por el ritmo de la inflación, este año van a tener mayores subas todo lo que sea importado -también habrá menos cantidades por falta de dólares- y los alimentos por su relación con los precios internacionales.

"Hoy al Gobierno le falta un marco, por eso sostengo que no hay ancla. No dice la inflación es 30, 40 o 60. Como no hay un marco, cualquier precio es válido. Uno va a comprar una remera y le pueden decir que vale $3000 o $5000 y no se saben cuáles son los verdaderos precios. El acuerdo con el Fondo Monetario debería dar una orientación hacia dónde debería ir la nominalidad", detalló Menescaldi.

Vestimenta y restaurantes fueron los dos rubros con mayores subas el año pasado. Anualiza del 65% y de 68% respectivamente. En el caso de servicios de esparcimiento y gastronomía, como hubo una reactivación muy fuerte aseguran que ocurrieron aumentos dep recios por encima de lo esperado.

"Si se normaliza la demanda, por ejemplo de viajes, eso podría hacer que frene el aumento de precios de ese rubro", anticipó Menescaldi.