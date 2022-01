Inflación: por qué la Argentina no soluciona su mal endémico

El dato se conocerá oficialmente hoy, aunque solo significará poner sobre un papel lo que la sociedad comprueba día a día. El Indec revelará que la inflación del 2021 trepó un 50%, lo que implica que a lo largo de la primera mitad de la gestión de Alberto Fernández habrá acumulado un 104%.

En efecto, no escapa a ningún argentino que los precios de la economía, en el mejor de los casos, se duplicaron a lo largo de los últimos dos años . Como tampoco lo hace la verificación de que las políticas aplicadas hasta el momento no han tenido efecto alguno para solucionar ese problema que aqueja a todos. Los números oficiales lo comprueban.

¿sabe el Gobierno cómo frenar la inflación?

Surgen así dos interrogantes que acompañan a la población desde hace décadas, salvo por breves períodos de nuestra historia económica. ¿Sabe el Gobierno como resolver el dilema inflacionario que daña el poder adquisitivo de todos y, lo más preocupante, alimenta el drama de la pobreza, que hoy alcanza al 40% de la población? Y por otra parte, ¿quiere, realmente, frenar la inflación?

Aun con precios, tarifas y combustibles regulados, cuidados y congelados, dólar pisado y restricciones al comercio exterior para garantizar abastecimiento local, entre otras medidas, el resultado del último año ha sido un salto de 14 puntos en el IPC.

¿qué provoca la inflación?



Esto reabrió el debate sobre la teoría de la multicausalidad , a la que adhiere el ministro de Economía, Martín Guzmán, para enfocar el problema y el decisivo peso de la emisión monetaria, que sostiene gran parte de los economistas privados con el ejemplo argentino y el de Estados Unidos, que registró la mayor suba del índice de precios en 40 años.

Los ceros se multiplican a la hora de revisar la emisión 2021, que alcanzó nada menos que a los 2,12 billones de pesos, con el dato resaltado de que solo en diciembre se contabilizaron $ 685.000 millones. Según los especialistas, esa aceleración de fin de año mostrará sus consecuencias en la inflación de los próximos meses.



¿qué pasará con la emisión?

Pero la inflación, en un cuadro de necesidad de recursos, gastos que no ceden y falta de financiamiento ha sido una de las pocas vertientes de las que se ha nutrido la recaudación fiscal en un 2021 que contó con el impuesto a la riqueza y el ingreso récord de divisas por exportaciones del agro. Y como para este año el gravamen salió de la ecuación y la sequía proyecta menores resultados para el campo, no son pocos los economistas que creen que el Gobierno no tiene intenciones de cambiar su estrategia y acotar la inflación.