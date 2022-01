Dólares en falta: las reservas netas no llegan a cubrir un mes de importaciones

Que la situación de las reservas netas de Argentina es angustiante, no es noticia: pero cada tanto aparecen algunos datos que ponen más al descubierto lo dramático de la situación. En ese sentido, un informe de la consultora Equilibra destacó que "el poder de fuego del Banco Central (BCRA) es magro, pues las reservas netas no cubren siquiera un mes de importaciones de bienes".

En diálogo con el El Cronista, el director de análisis macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, explicó que las reservas del BCRA que no tienen como contrapartida un pasivo terminaron el 2021 en torno a u$s 3700 millones, mientras que las importaciones de bienes demandaron en los primeros 11 meses de 2021 unos u$s 5042 millone s de promedio mensual.

Incluso, algunos estudios privados ubican el número de tenencias limpias del Banco Central por debajo de la línea descripta por el economista, ya que descuentan algunos ítems.

Deuda argentina en llamas: se desplomaron los bonos y voló el riesgo país

Si bien estos datos parecerían indicar que el Central se va a quedar sin dólares ya mismo, también es cierto que en el verano la autoridad monetaria suele ser compradora neta debido a la liquidación (lleva comprados unos u$s 220 millones en enero).

Sin embargo, la propia Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la sequía que afecta a la Argentina implicaría una merma importante para las liquidaciones en los próximos meses.

En tanto, otro informe reciente de la consultor a Econviews estimó las reservas netas actuales en u$s 2800 millones y las líquidas en - u$s 1100 millones , es decir, negativas.

Y aclara: "Los desembolsos con el FMI del 28 de enero (capital) y del 1° de febrero (intereses) alcanzan los u$s 1100 millones en conjunto. Si agregamos los poco más de u$s 400 millones de otros pagos que restan de acá hasta esos días, podemos decir con un buen grado de precisión que al 2 de febrero las reservas internacionales netas estarán cerca de los u$s 1200 millones".

"E sta suma es insuficiente para enfrentar los vencimientos con el FMI, con el Club de París y otros vencimientos que se empiezan a acumular durante febrero y marzo ", agrega el documento.

En el escenario descripto por Econviews, las netas líquidas se podrían ubicar en un valor negativo equivalente a u$s 1900 millones para el 2 de febrero.