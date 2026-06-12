En esta noticia Ni papas ni catsup

Pese a que la inflación anual en mayo se desaceleró por debajo de 4% por primera vez desde febrero, el incremento del costo de la canasta básica urbana fue del doble e hizo que el Salario Mínimo volviera a quedarse corto en relación con los productos básicos para la supervivencia.

De acuerdo con el Inegi, la canasta básica alimentaria urbana aumentó prácticamente 7% en mayo.

La canasta básica son los productos que permiten a una familia vivir con lo básico indispensable para superar la pobreza extrema.

El dato del aumento anual en la canasta básica fue poco menos del doble de la inflación, que en mayo se desaceleró a 3.94%.

Así, el precio de la canasta básica urbana se ubicó en MXN $2,597.37 al mes por persona, por lo que para una familia de cuatro el precio asciende a MXN $10,149.48 mensuales.

Además, siete de cada 10 mexicanos viven en el entorno urbano.

Mientras tanto, el Salario Mínimo se ubica en MXN $9,582.47, por lo que hoy el ingreso mínimo en los trabajos con prestaciones se queda MXN $567 pesos por debajo del umbral de la pobreza extrema.

La situación se agrava, pues prácticamente la mitad de la población ocupada percibe como máximo un salario mínimo.

Ni papas ni catsup

Los productos que más incidieron en el aumento de los precios de la canasta básica fueron el jitomate y la papa.

De acuerdo con el Inegi, el precio del jitomate en mayo fue del doble en su comparación anual.

Mientras tanto, la papa tuvo un incremento de 57.3% en el último año.

El aumento en los productos agrícolas, sumado al aumento de precios como refrescos o aguas saborizadas, ha causado un efecto dominó en las fondas, torterías y restaurantes, cuyos precios aumentaron 6.6% anual y complementaron la lista de los tres genéricos que más le pegaron al consumidor.