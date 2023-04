Avanza el acuerdo con Brasil por pagos en pesos y reales

En el marco de la participación de empresas pymes de la Argentina en la Feria y Convención de Supermercados del estado brasileño de Paraná, Expo Apras '23, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, confirmó que avanza la negociación para aceitar el financiamiento de importaciones.

Los detalles se conocieron durante el evento, en Curitiba, donde días atrás participó una comitiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con más de 50 pymes de Buenos Aires, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, San Juan y Santa Fe .

"Si nosotros evitamos disponer de dólares de manera inmediata para las exportaciones y conseguimos que Brasil nos financie descomprimiríamos el desfasaje que hay entre las necesidades coyunturales y los tiempos para hacer negocios ", señaló Scioli al inauguraron la semana de negocios de las pymes argentinas en Brasil.

En diálogo con los empresarios que llegaron a Brasil para ofrecer alimentos y productos de limpieza, principalmente, el embajador confirmó que la alternativa que avanza para sostener el comercio entre Argentina y Brasil, frente a las restricciones de divisas del Banco Central (BCRA), es un clearing y " se anunciará en los próximos días" .

"Empresas líderes brasileñas de diferentes sectores han vuelto a producir en Argentina , y viceversa", destacó el precandidato a presidente del oficialismo y aseveró que "Lula tiene un fuerte compromiso con la inversión".

Cómo funciona la "compensación"

Distintas alternativas para compensar el déficit que mantiene la Argentina en el comercio exterior con su principal socio, Brasil , se hacen cada día más urgente por la escasez de dólares que el Banco Central no logra remontar, por la caída de las exportaciones por el efecto de la sequía .

En ese contexto, lejos de avanzar con una "moneda única" los funcionarios de ambos países ven como una opción más dinámica reflotar el intercambio en monedas locales que, actualmente, sólo implica entre un 2 y 3 por ciento del intercambio total.

El clearing es una operación que se realiza todos los días y según el volumen del comercio, se compensa a través de Estados Unidos lo que cada país le debe al otro.

Como estrategia, para llevar oxígeno al sector importador que depende de la disponibilidad de dólares oficiales, el Gobierno busca que esa compensación se realice cada 90 días, sin embargo, las autoridades de Brasil, hasta ahora, se estiran hasta los 30 días .

Este plazo que algunos especialistas estiman que cerrará en torno a los 2 meses, permitiría que las importaciones entre Argentina y Brasil no dependan del dólar estadounidense en el día a día, sino que se comercialice a partir de pesos y reales, por un plazo determinado y por un estimado de u$s 5000 millones.

De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de u$s 2762 millones en el tercer mes del año, un 27,1% mayor al mismo período de 2022 (u$s 2172 millones).



En detalle, las ventas argentinas a Brasil avanzaron en marzo un 21,7% interanual al sumar u$s 1184 millones, mientras que las importaciones ascendieron a 1578 millones de dólares lo que reflejó un alza interanual del 31,6%, y arrojó un déficit de u$s 393 millones para la Argentina .

Más que dólares

L os empresarios nucleados en CAME no concentran toda la atención en la restricción de divisas, que sí es determinante para la industria automotriz, sino, en las problemáticas de normativa y logística.

El embajador Daniel Scioli visitó el stand de 300 metros cuadrados que montó CAME en Expo Apras '23

"Hay regulaciones de ambos lados que no se combinan y no debería ser así. Nuestros posibles clientes no quieren endeudarse o comprar en dólares, piden usar el real como moneda de intercambio", explicó Alfredo González, titular de CAME, a El Cronista y dijo que "para eso es fundamental el centro logístico que CAME va a establecer en Curitiba ".

La entidad planea la apertura de un hub logístico que les permita a los pequeños fabricantes de alimentos, bebidas y productos de limpieza, en principio, contar con un espacio seguro que dinamice la penetración en el mercado brasilero.

"Estamos acá para hacer negocios con empresarios pequeños y medianos que tiene una capacidad de exportación inmediata", dijo González y destacó que "hay que generar un espacio de circulación entre ambos lados de las fronteras sin restricciones".

En ese sentido el dirigente empresario se quejó de lo complejo que resultó ingresar muestras, por las incompatibilidades normativas entre ambos países que integran el Mercosur: fue un "trabajo maratónico" expresó y dijo que existen "oportunidades inmediatas" para la exportación de la agroindustria, el sector avícola y del arroz.