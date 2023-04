Importaciones: la receta para aprobar las SIRA que ensayan los empresarios

Con la expectativa puesta en "El Niño" que parece comenzar a generar un alivio en la cosecha y a la espera de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recalibre las metas y apruebe refuerzos para las reservas , los empresarios, ávidos de divisas para importar, ponen a prueba su expertise para asegurar las operaciones de comercio internacional.



Los datos oficiales reflejan que entre octubre de 2022 y febrero de 2023 ingresaron un 34% más de solicitudes al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en relación al mismo período del año anterior.

El dato no se vincula con las expectativas de crecimiento económico del sector privado, que oscilan entre 3 y -3 según la actividad, pero tampoco con los que fijó el Gobierno en el Presupuesto (2%), en diciembre de 2022, s in proyectar la pérdida de la sequía, que hoy ronda los u$s 20.000 millones .

Aunque los empresarios importadores coinciden sobre el "desanclaje" entre los pedidos que ingresan al sistema y el desarrollo de la actividad económica - se estima que por cada punto de expansión de la economía, la importación crece 3%- aseguran que el "alto rebote" de pedidos aumenta la ansiedad e invita a pergeñar todo tipo de intentos para dar con una aprobación.

"Es lógico que si no hay previsibilidad el empresario comience a pedir, pruebe y tire por distintas vías por eso los pedidos crecen de forma irracional", justificó, aunque aclaró que "no va por ahí".

Las claves de la matriz

En base al nivel de aprobaciones, la frecuencia, los montos y las categorías con mejor performance de aprobación en los últimos 6 meses, desde que SIRA comenzó a operar, algunos experimentados detectaron la clave para asegurarse la luz verde en la herramienta donde AFIP-Aduana, Comercio y el BCRA cruzan información.

"Parece complejo, pero no, es muy simple y tiene una lógica", contó a El Cronista una fuente reservada y explicó que el dato central en este mecanismo es el historial de la empresa en materia de importación.

"Si un importador cree que este año va a poder nacionalizar más carga que el año pasado está errando y si cree que mantendrá el mismo nivel se acerca a la matrix del sistema", aclaró.

Como ejemplo, citó el caso de una firma con 200 empleados que en 2022 importó por 20 millones de dólares: "el límite es ese; todos nos vamos a tener que ajustar el cinturón", explicó el especialista y señaló que " todo lo que se presente por encima de ese valor será indudablemente rechazado porque, de alguna manera, el sistema elabora una previsión sobre el registro del año anterior".

Como detalle, propio de la expertise del día a día, el empresario marcó que el problema de esta lógica que plantea el nuevo sistema que reemplazó las DDJJ y el anterior SIMI, en función de las pocas reservas que atesora el BCRA, es que distribuye el cupo estimado en 12 meses.

Fuera de lógica

Sin embargo, existen empresas que no pueden forzarse a encajar en esa dinámica ya que no reciben insumos o productos de forma periódica sino cuando el proveedor del exterior despacha un contenedor completo.

Esa situación que, volviendo al ejemplo, rompe con los 2 millones asignados por mes -según esta teoría-, se frustra cuando una empresa se escapa de la lógica mensual. "Aunque esa firma no importe los 4 primeros meses del año, si en mayo solicita una licencia por 3 millones se la van a rechazar ", opinó.

Actualmente, la seguridad está dada por la fecha de acceso al Mercado Libre y Único de Cambios (MULC) para el giro de divisas, una vez que se aprobó la licencia, sin embargo, los empresarios plantean que "falta previsibilidad" en la autorización .

Esto, según describen, cubre las operaciones de especulaciones en base a pruebas y errores que, en definitiva, generan spam en el perfil del operador y le restan Capacidad Económica Financiera (CEF).