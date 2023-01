Importaciones de Brasil: cómo será el mecanismo para traer insumos y no pedir dólares al SIRA

Las autoridades económicas de Argentina y Brasil avanzaron ayer en un mecanismo de financiamiento del comercio exterior bilateral, que permitirá a las empresas argentinas acceder a los productos brasileros con mayor celeridad que si tuvieran que pedir los dólares mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) .

En 2022, la Argentina tuvo un déficit comercial con Brasil por u$s 2254 millones, por importaciones que sumaron u$s 15.358 millones (29,3% más que en 2021) y exportaciones que llegaron a los u$s 13.104 millones (un salto de 9,7%). El financiamiento comercial servirá para disipar riesgos de frenos en la actividad económica por escasez de insumos .

Moneda común: ejes del plan de Alberto Fernández y Lula da Silva

Cuándo sube la luz y cuánto es el impacto en la inflación

Según dijo en conferencia de prensa el ministro de Economía, Sergio Massa, "en el caso de Brasil, van a poder aumentar el volumen de exportaciones a la Argentina y simplificarlas, mientras que las empresas locales podrán incrementar el ritmo de abastecimiento en las cadenas de valor, además de que para el país se va a disminuir el peso que el comercio bilateral con Brasil tiene en nuestras reservas del Banco Central (BCRA) ".

Importaciones sin dólares

El funcionario explicó que el Banco do Brasil asumirá un compromiso con las empresas brasileras y el Banco Nación, con las argentinas. "Al aumentar la línea de crédito del Banco do Brasil a 366 días, la obligación de pago de las divisas se corre un año y un día, y ese es el impacto positivo que habrá en las reservas del BCRA porque la operación de pago es automática por parte del Banco Nación y el financiamiento en reales lo realiza el Banco do Brasil a las compañías brasileras".

De esta forma, las firmas argentinas que comercian con Brasil no tendrán la dificultad del régimen de financiamiento que exige el SIRA. "Es un win-win, para las empresas brasileras y argentinas, para el Banco do Brasil y para el Banco Nación, y además adicionalmente para el Banco Central, que alivia el pago en el corto plazo de esas importaciones de Brasil", celebró Massa en la Casa Rosada.

En la primera semana de febrero viajará una comitiva argentina a Brasil para cerrar los detalles de los mecanismos de funcionamiento con los regímenes de garantía.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda también irán con el objetivo de avanzar en el estudio de mecanismos de comercio exterior con una "moneda común y no única", que pueda utilizarse en todo el Mercosur. Unos días después habrá una reunión entre las autoridades de los bancos centrales.

Por otro lado Massa, en compañía de su par brasilero Fernando Haddad, detalló que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) financiaría unos u$s 820 millones a Usiminas , una empresa del grupo Techint, para que fabrique la chapa de los caños del segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta.

Reacción empresaria

Previo a este encuentro, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil pidieron a los presidentes Alberto Fernández y Lula da Silva "mejorar la competitividad e integración" entre los dos países y reclamaron "estabilidad macroeconómica".

Los industriales elogiaron la posibilidad de que entre en vigencia un esquema nuevo de monedas como una "herramienta a corto plazo", aunque al mismo tiempo reclamaron eliminar "barreras comerciales" y ampliar el comercio del Mercosur hacia otros bloques.