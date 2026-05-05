El comercio entre Ecuador y Colombia vuelve a entrar en una etapa de ajustes tras una decisión que modifica parte del escenario de tensión económica entre ambos países. Aunque la medida no elimina por completo las restricciones, sí representa un cambio relevante para cientos de exportadores que siguen de cerca la evolución de los aranceles. Durante las últimas semanas, la discusión comercial había escalado por decisiones cruzadas relacionadas con seguridad fronteriza, importaciones y abastecimiento interno. Esto impactó especialmente a sectores industriales y agrícolas que dependen del intercambio bilateral. Ahora, una nueva resolución del Gobierno ecuatoriano redefine parte del esquema vigente y abre interrogantes sobre cómo responderá Colombia frente a este movimiento. El Gobierno de Ecuador confirmó que reducirá al 75% la llamada tasa de seguridad aplicada a importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de junio de 2026. La decisión llega pocos días después de que entrara en vigor una tarifa del 100%, una medida anunciada previamente por el presidente Daniel Noboa bajo el argumento de exigir acciones más concretas en materia de seguridad fronteriza. Según la Presidencia ecuatoriana, la reducción busca mantener abiertos mecanismos de cooperación bilateral y fortalecer el desarrollo en la frontera compartida entre ambos países. Aun así, el arancel no desaparece: simplemente baja respecto al esquema anterior, por lo que el comercio seguirá operando bajo condiciones más costosas que antes del conflicto. Los cambios impactan a múltiples sectores. Entre los productos colombianos alcanzados por las medidas se encuentran cosméticos, plásticos, repuestos automotrices, medicamentos y productos agrícolas. En paralelo, Colombia respondió previamente con llamados aranceles inteligentes, aplicando tarifas diferenciadas a 191 productos ecuatorianos según criterios de abastecimiento interno y producción nacional. Entre los bienes incluidos aparecen variedades de arroz, azúcar, café, cacao en polvo, aceite de palma, artículos de cocina y combustibles. La discusión por los aranceles entre Ecuador y Colombia también quedó atravesada por tensiones políticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa, en medio de cruces públicos vinculados a seguridad, narcotráfico y cooperación regional. Mientras no haya un acuerdo más amplio, exportadores y empresas seguirán atentos a posibles nuevos ajustes que puedan modificar otra vez las condiciones comerciales en la región.