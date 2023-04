Los dólares que juntó Sergio Massa, el plan para importaciones y las metas contrarreloj con el FMI

El Gobierno oficializará hoy los productos del dólar agro para economías regionales y avanzará así con una agenda para traccionar divisas por exportaciones luego de la visita de Sergio Massa a Washington DC, donde el ministro aseguró la recalibración de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y avanzó en una serie de refuerzos para las reservas.

Antes de que termine el primer trimestre se acelerarán desembolsos de los bancos de crédito multilaterales. Entre ellos se negoció un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para productores afectados por la sequía mientras que también se aseguraron fondos del Banco Mundial (BM).

En total, los organismos internacionales aportarían unos u$s 2000 millones para reforzar programas. Massa contabilizó u$s 950 millones del BM para mayo y junio y otros u$s 500 del Fondo Soberano Saudí para el gasoducto Néstor Kirchner.

Sergio Massa y Kristalina Georgieva volvieron a verse en Washington DC

Pero también el Gobierno estudia la emisión de bonos en dólares por u$s 1200 millones con garantías de los organismos multilaterales para bajar la tasa de crédito. La idea de la emisión de deuda garantizada reemplaza los fondos que Massa esperaba obtener a través de un Repo con bancos y fondos de inversión pero a los que el FMI les bajó el pulgar.

El FMI reconoció en todas sus instancias el impacto de la sequía en las cuentas públicas de la Argentina, tanto en el ingreso de divisas como en la recaudación, por lo en estas semanas se comenzarán a rediscutir las metas del acuerdo. La negociación irá desde la flexibilización de metas de reservas para la quinta revisión, que se completará en junio, hasta otras "alternativas que están en la mesa", como postergar vencimientos .

Pero no sólo las reservas presionan . En medio de un dato récord de inflación de 7,7% en marzo, la más alta desde el corralito, el Gobierno necesitará recomponer también ingresos fiscales para hacer frente a las necesidades de asistencia social.

La demanda por recomponer ingresos crece de la mano de la inflación

Anses prepara nuevos créditos para el consumo y no descarta un nuevo bono para jubilados y planes sociales en caso de que sea necesario. Y aumentó la demanda de una recomposición para los sectores más vulnerables , con las primeras señales de actualización de las becas Progresar y la tarjeta Alimentar .

El plan para las importaciones

Por el lado de las importaciones, para evitar que el margen estrecho para las compras al exterior impacte en la industria, el Gobierno busca que las empresas avancen en el prefinanciamiento de esas operaciones y apelar además a la ejecución de los swaps con China y Brasil para financiar el intercambio comercial, aunque desde el país vecino los especialistas advierten que el Banco Central tiene limitaciones para poner en marcha ese esquema.

También está pendiente el "dólar importador" para servicios, que tiene el visto bueno del FMI para compensar los efectos de los programas exportadores.

