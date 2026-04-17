Desde el año 2026, diversos productos importados, en su mayoría provenientes de China, experimentarán un notable aumento en su precio, como resultado de la implementación de nuevos aranceles que podrían alcanzar hasta el 50%. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta medida afectará a 1,463 mercancías originarias de países con los que México no mantiene tratados comerciales. La Secretaría de Economía ha precisado que los nuevos gravámenes se aplicarán a bienes que actualmente ingresan al país, muchos de los cuales son adquiridos a través de plataformas digitales y comercio electrónico, lo que resultará en un encarecimiento que se reflejará directamente en el bolsillo de los consumidores. Infórmate sobre los pormenores de esta disposición y evita contratiempos con las compras importadas. Es importante tener en cuenta que dicha medida ya se encuentra vigente a nivel nacional. Los artículos importados que estarán sujetos al arancel más elevado, que puede alcanzar hasta el 50%, incluyen: Asimismo, se aplicarán gravámenes de hasta el 30% para los siguientes productos: Por otro lado, se prevén tasas de hasta el 30% para electrodomésticos, tales como planchas y hornos de microondas, así como para juguetes y artículos para bebé. Además, se aplicará un 25% para joyería y accesorios de moda, así como para muebles y objetos de decoración. Los aparatos electrónicos, como televisores y refrigeradores, no están incluidos en los cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dado que actualmente abonan aranceles que oscilan entre el 15% y el 20%, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE). En lo que respecta a equipos de cómputo y teléfonos móviles, la mayoría permanece exenta de aranceles gracias al Acuerdo de Tecnología de la Información, aunque al ingresar al país deben abonar el 16% correspondiente al IVA. La Secretaría de Economía enfatizó que estas medidas tienen como objetivo proteger aproximadamente 350,000 empleos en sectores considerados sensibles y aclaró que no están orientadas específicamente contra ningún país.