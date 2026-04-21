Para muchas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar importaciones “a la vista” se convirtió en una herramienta vital, sin embargo, en las últimas semanas las empresas detectaron errores en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA). Ante la imposibilidad de girar divisas, la reacción inmediata de las empresas es la incertidumbre o la sospecha de haber cometido errores complejos. Sin embargo, la realidad suele ser más técnica y, sobre todo, evitable. Desde hace más de un año, las Pymes cuentan con la ventaja de pagar importaciones sin tener aún el registro de ingreso aduanero, explicó Yanina Lojo, especialista en comercio exterior pero aclaró que esta flexibilidad exige una contrapartida crítica: el orden documental. “Un pago a la vista no es una operación que termina cuando se gira el dinero, sino cuando se completa el circuito documental”, adviertió. El sistema bloquea el acceso cuando detecta que el SEPA IMPO no está al día. Esto ocurre principalmente por dos motivos: Una duda recurrente en las empresas es por qué el sistema les permitía operar meses atrás y de pronto las rechaza. Lojo explicó que el mensaje de error “no se cumplen los requisitos normativos” no siempre implica que la empresa haya operado en el mercado financiero (Dólar MEP o CCL), que es el primer temor de los importadores. “En la mayoría de los casos, el problema es un pago a la vista no regularizado. A veces el banco tiene la información actualizada, pero el sistema del BCRA aún no reflejó el movimiento”, señaló la especialista. A diferencia de las exportaciones (SECO EXPO), que se controlan de forma centralizada a través de ARCA (ex AFIP), el seguimiento de las importaciones es descentralizado. Cada banco administra el control de las operaciones que cursa. “El control no está en un único sistema visible; debemos consultar a cada entidad con la que operamos”, indicó Lojo. Esto exige que las Pymes refuercen su gestión interna, ya que las notificaciones de los bancos en sus plataformas web suelen pasar desapercibidas en la vorágine diaria. Para las empresas que se encuentran con el sistema trabado, Yanina Lojo sugiere una revisión ordenada antes de asumir problemas mayores: “El bloqueo del SEPA IMPO no responde a decisiones complejas, sino a cuestiones operativas que pasan inadvertidas. Anticiparse y ordenar la operatoria es la única forma de asegurar la continuidad del negocio”, concluye la especialista. “La gestión interna es fundamental. El seguimiento de las fechas de presentación frente a los vencimientos evita errores no forzados que pueden salir muy caros en términos de operatividad", agregó.