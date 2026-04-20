En el tercer mes del año, la Argentina alcanzó un superávit comercial de u$s 2523 millones, marcando un salto del 220% respecto al mes anterior y consolidando un primer trimestre excepcionalmente sólido. Según los datos que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) correspondientes a marzo, arrojó cifras que superaron todas las expectativas del mercado. A diferencia de febrero, donde las ventas externas habían retrocedido un 2,9%, marzo marcó un récord histórico con exportaciones por u$s 8645 millones. “Todos los grandes rubros de las exportaciones presentaron un fuerte crecimiento interanual”, destacó Luis Caputo, titular de Economía en X. Por el lado de las compras al exterior, marzo rompió la racha de caídas interanuales nominales al registrar una leve suba del 1,7% lo que demandó u$s 6122 millones. Las cantidades exportadas saltaron un 25,3% interanual, mientras que los precios internacionales aportaron un aumento del 3,9%. Se estima que la normalización de la actividad en el sector aceitero y cerealero (tras los paros y feriados que afectaron el rendimiento de febrero) fue la clave para recuperar los niveles de despacho, sumado al empuje de los sectores minero y energético. De lado de las importaciones en valor subieron porque los precios internacionales aumentaron un 5,8% En términos físicos, las cantidades importadas volvieron a caer (-3,7%), acumulando un trimestre de contracción en el volumen de bienes que ingresan al país, consistente con una actividad económica local que aún no recupera dinamismo. Pese al saldo positivo récord, el informe advierte sobre un deterioro en los términos del intercambio. Esto significa que los precios de los productos que Argentina importa están subiendo a un ritmo mayor que los precios de sus exportaciones. El superávit de marzo fue “salvado” puramente por la eficiencia en las cantidades vendidas, logrando compensar la pérdida de valor relativo. Con este resultado, el superávit comercial acumulado en el primer trimestre de 2026 alcanza los u$s 5500 millones. Noticia en desarrollo ...