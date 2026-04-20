Tras la eliminación de los valores de referencia, en el escenario de apertura de la economía del gobierno e Javier Milei, el rubro textil encabeza las alertas por declarar precios por debajo del costo. Sin embargo, el alivio inicial en el puerto está derivando en un aluvión de citaciones legales, aseguran los especialistas en comercio internacional y advierten por multas millonarias. Lo que comenzó como una ventana de oportunidad para importar prendas y telas a precios inéditos —como jeans a menos de un dólar— se está transformando en un problema legal para cientos de personas físicas y jurídicas. Según Diego Jerez, despachante de Aduana,la aparente “apertura total” tras la eliminación de los valores criterio tiene un efecto rebote que muchos importadores no previeron: la fiscalización ex post. Anteriormente, el sistema de “valores criterio” obligaba a los importadores a dejar una garantía económica si pretendían ingresar mercadería por debajo del precio de referencia. Con la normativa actual, esa barrera desapareció. Hoy, el importador declara el valor que desea y retira la mercadería del puerto casi de inmediato. Sin embargo, Jerez advierte que la Aduana no ha perdido su capacidad de control, sino que ha cambiado el momento de ejecución. “Las citaciones están llegando entre 20 y 30 días después de que la mercadería ya salió del puerto. Ahí es donde el importador debe justificar un número que, estadísticamente, es indefendible”, señala el experto. La Aduana cuenta con una base de datos robusta que hace que declarar una remera a u$s 0,01 sea, técnicamente, una luz roja. El organismo utiliza tres pilares para desarmar la subfacturación: Para aquellas empresas —muchas de ellas ubicadas en el polo comercial del Barrio Once— que no logren justificar sus precios, las sanciones no se limitan a un simple llamado de atención. El procedimiento administrativo de la Aduana implica: Aunque el experto alertó por las sanciones desde la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) denuncia que el 70% de los productos ingresan subfacturados mientras las fábricas nacionales trabajan con una capacidad ociosa del 76%. En su último reporte la Federación advirtió que los precios de los bienes importados desafían cualquier lógica de mercado ya que no cubren siquiera el costo de la materia prima internacional. Desde una remeras de algodón a menos de u$s 0,01 la unidad; pantalones de jean por debajo de u$s 1 y toallas a menos de u$s 0,30 el kilo. En febrero de 2026 se importaron 12.800 toneladas por un valor de u$s 32 millones. Estas prácticas generan “profundas distorsiones” en el mercado e implican competencia desleal para la producción nacional, explicó FITA. “En un contexto de caída de la actividad y el empleo, la existencia de un patrón recurrente de importaciones a precios llamativamente bajos demanda acciones que eviten distorsiones en las condiciones de competencia", dijo Celina Pena, gerenta general de FITA. En ese sentido mencionó que la legislación prevé herramientas para estas situaciones. “Su correcta aplicación resguardará la recaudación impositiva y posibilitará la recuperación del valor agregado y del empleo en un sector presente a lo largo de todo el país”, agregó. En enero, con muchas fábricas trabajando muy por debajo de su potencial, la utilización de la capacidad instalada del sector fue de 24%, 11,4 puntos porcentuales (p.p.) menos que el mes previo y 10,2 p.p. menos que un año atrás, lo que evidencia un incremento de la capacidad ociosa, Por su parte, la industria en general utilizó la mitad de su capacidad (53,6%).