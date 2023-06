Importaciones con yuanes: cuánto representan del swap con China y por qué hay SIRA que no se usan

La demanda para pasar pago de importaciones de dólares a yuanes sigue en alza, con empresas que ven que se liberan más rápido las operaciones en el sistema SIRA de la mano de la divisa china , con énfasis en las mercaderías de ese origen.

De esta forma, las operaciones con yuanes ya acumulan u$s 2400 millones de acuerdo con fuentes oficiales, lo que representaría la mitad del primer tramo del swap renovado la semana pasada durante el viaje de Sergio Massa a China. Sin embargo, de ese total, ya había operaciones por casi u$s 1500 millones para los que se asignaron yuanes que formaban parte de las tenencias del BCRA.

Sergio Massa dio detalles del swap, litio, gas y vuelo directo a China ante inversores

Hasta antes de la renovación, no se había usado el swap con China para pago de importaciones, aseguraron fuentes de la autoridad monetaria.



Massa se reunió con inversores en China y explicó los usos del swap

En el nuevo acuerdo con China, al swap por u$s 5000 millones se suma la posibilidad de un segundo tramo por igual monto cuando se use la primera parte o cuando su demanda muestre una tendencia que amerite poner en marcha la segunda, de acuerdo con lo negociado por Massa y el presidente del BCRA Miguel Pesce en Beijing. En total, puede alcanzar u$s 10.000 millones de libre disponibilidad sobre el total de u$s 19.000 millones del swap.

Las SIRA aprobadas y el 40% que no todavía no se usó

Por su parte, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, detalló los números de las SIRA aprobadas en lo que va del año. Entre enero y mayo le dieron luz verde al "88% del total de las solicitudes ingresadas al SIRA, alcanzando a 22.691 empresas de las cuales el 97% son PyMEs", aseguró el funcionario en redes sociales.

"Del monto total de las importaciones autorizadas (u$s 36.757 millones), hay u$s 14.127 millones que están autorizados, pero que todavía no se usaron para importar. Curioso, ¿no?", se preguntó el funcionario.

"Parece que algunos que obtuvieron la autorización están especulando, eligiendo cuál es el momento más indicado para ingresar la mercadería", aventuró sobre ese 40% de monto en SIRA aprobadas que no puso en marcha las operaciones.

Por otra parte, Tombolini aseguró que "lo importante es el impacto en los usos de las importaciones: un 70% son destinadas a insumos y materiales para la producción y bienes de capital. Y esto es lo que se viene reflejando en los indicadores de crecimiento de la industria nacional".

