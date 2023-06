Por qué las empresas comenzaron a pasar su deuda a yuanes y le quitan presión al dólar

Algunas empresas ya comenzaron a pasar más deuda en dólares a yuanes, un proceso que se da luego de la ampliación del swap negociado por el ministro de Economía, Sergio Massa, durante su gira por China.

Según lo previsto, el acuerdo se amplió de u$s 5000 millones a u$s 10.000 millones para pagar importaciones , lo que llevó a las principales industrias electrónicas de Tierra del Fuego a pasar pagos que vencían entre mayo, junio, julio y agosto en dolares a yuanes.

De este modo, Newsan determinó que u$s 256.700 millones pasan a pagarse en yuanes, y Mirgor lo hará en u$s 373.600 millones mm pasan a pagarse en yuanes. En total se dejarán de pagar u$s 630.300 millones en moneda estadounidense , y se abonarán en yuanes.

Estas empresas ya tenían aprobado el giro en dólares pero voluntariamente pasaron a yuanes para aliviar las reservas.

Ambos importadores ya iniciaron el trámite en la Aduana para ajustar los despachos aduaneros y poder pagar esta deuda ya devengada en dólares en yuanes.