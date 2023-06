Se renovó el swap con China y se pueden usar hasta u$s 10.000 millones para intervenir y pagar importaciones

El Gobierno cerró con el Banco Popular de China la renovación por tres años del swap de yuanes que representa un total de u$s 19.000 millones. Hasta ahora había u$s 5.000 millones de libre disponibilidad y ese monto se ampliará hasta los u$s 10.000 millones.

El presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, firmó en Beijing la renovación anticipada del swap -que vencía en agosto- por 130 mil millones de yuanes por el plazo de 3 años. Se podrán usar para el pago de importaciones, donde ya se abrió una ventana en el SIRA, mientras que también podrían cambiarse por dólares.

En el escenario de falta de divisas, estos fondos permiten descomprimir la demanda de dólares por parte del sector comercial y libera capacidad de intervención del dólar, indicaron fuentes oficiales.

El acuerdo se suma además a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está avanzada según fuentes oficiales, mientras que se espera que el ministro de Economía, Sergio Massa, viaje a Washington después del 10 de junio para firmar el acuerdo que trae un adelanto de desembolsos por hasta u$s 10.000 millones.

Por otra parte, se inició el procedimiento de "ampliación del monto de uso por otros 35 mil millones de yuanes", unos u$s 5000 millones de dólares más de los que ya vigentes de libre disponibilidad. Para usar esos 5000 millones adicionales, tienen que "mostrarse una tendencia de alta demanda del cupo ya vigente".

Un comunicado del Banco Central detalla que "la ampliación operará una vez que se agote el primer tramo de ampliación de uso utilizado para el intercambio comercial entre ambos países y por acuerdo de las partes".

Intervención en el dólar y la negociación con el FMI

Los yuanes del swap pueden convertirse a dólares y usarse para intervenir en el mercado cambiario. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que preferirían evitarlo y cumplir con el objetivo planteado por China que es compensar el déficit en comercio bilateral , que para este año podría llegar a u$s 10.000 millones.

Hasta ahora se pagaron u$s 1400 millones en importaciones con yuanes pero que estaban en las reservas. Los u$s 5000 millones que estaban vigentes del acuerdo anterior no se aplicaron a los pagos , que se pueden declarar en las SIRA. La renovación puede agilizar las operaciones de compra en el exterior con pago en yuanes, una aprobación que depende de la secretaría de Comercio.

Por otra parte, una de de las condiciones de funcionamiento del swap es que esté vigente el acuerdo con el Fondo. El Gobierno buscará renovar las condiciones del programa en términos de acumulación de reservas por el impacto de la sequía y también el margen fiscal para poder sostener la actividad económica. Ya tiene el visto bueno del organismo para avanzar en la intervención del mercado cambiario, según indicaron fuentes oficiales.

Durante la noche de viernes en Beijing, Massa mantuvo una videollamada por la negociación con el FMI.

La renovación se hizo en un encuentro con el presidente del PBoC, Yi Gang, en la sede del banco en Beijing. La firma la puso Pesce, acompañado por Massa; el embajador argentino en Pekín, Sabino Vaca Narvaja, y el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna.

El primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en el año 2009. En 2014 fue firmado un segundo acuerdo, que fue renovado en 2017 y complementado a fines de 2018 con un acuerdo suplementario. En agosto de 2020 se firmó el acuerdo que ahora se renueva.

