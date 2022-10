IFE 5 de ANSES | Sergio Massa habló del nuevo bono de refuerzo: ¿cuándo sale y quiénes pueden inscribirse?

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este domingo 16 de octubre que el Gobierno implementará, junto a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), un Refuerzo de Ingresos para ayudar a los sectores vulnerables del país que no reciben asistencia social .

"Vamos a avanzar en grupos de mayor riesgo con un refuerzo alimentario para adultos mayores sin ningún ingreso ", adelantó en Radio Rivadavia.



¿Cuándo sale el IFE 5 de ANSES?

En el medio del calendario de pagos de octubre, el Gobierno busca definir los últimos detalles de este beneficio difundido con el nombre IFE 5. Según el funcionario, la medida será comunicada en el transcurso de los próximos siete días.

Refuerzo de Ingresos: ¿Qué se sabe hasta el momento?,

Según indicó el Massa, el bono de refuerzos de ingresos estará orientado "a los que hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

El bono será financiado con los fondos provenientes del "Programa de Fomento Exportador", también conocido como dólar soja. Asimismo, el Massa descartó que el refuerzo -o también llamado, popularmente, IFE 5- tenga un carácter permanente.

¿De cuánto va a ser el IFE 5 o bono de refuerzo de ingresos?

Si bien el Gobierno no habló de cifras, ni especificó como será otorgado este refuerzo, se estima que rondaría los $ 50.000. Este número toma como referencia la Canasta Alimentaria Básica que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) por adulto.



Refuerzo de Ingresos: ¿Como inscribirme?

Si bien los detalles no están definidos. Sergio Massa adelantó que "para recibirlo, el beneficiario deberá inscribirse en ANSES". Además, es importante mantener los datos en Mi ANSES actualizados y contar con una Clave de Seguridad Social válida.



Refuerzo de Ingresos: ¿Quiénes reciben este benefició?

Los beneficiarios del bono, llamado popularmente IFE 5, serían aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Trabajar informalmente.

No ser parte del Potenciar Trabajo .

No ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

No cobrar Tarjeta Alimentar.

No cobrar la prestación por Desempleo.





¿Cómo actualizar los datos en Mi Anses?

Para actualizar tus datos personales podés consultar tu información personal a través de Mi ANSES con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. En caso de no tener clave, deberás ingresar a Clave User (anses.gob.ar) y gestionarla.

Si los datos de domicilio y de contacto son erróneos, se podrán modificar mediante la aplicación o llamando a la línea al 130, línea de contacto del organismo, de 8 a 20 hs.

sergio massa: ¿Qué otras medidas anunció?

Sergio Massa también confirmó que a partir del 1 de noviembre el Gobierno modificará el piso mínimo no imponible de impuestos a las Ganancias.

Con la actualización, este pasará a estar por encima de los $330.000. Esta medida busca, según el funcionario, "aliviar la situación de los trabajadores".

