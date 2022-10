Se pone en marcha el SIRA para importaciones: cuántos dólares demanda la industria

Desde este lunes, el Gobierno contará con una nueva herramienta para regular la salida de dólares, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que busca subsanar errores del mecanismo anterior (SIMI) que según el Ejecutivo le permitió a muchas empresas hacerse de miles de millones de dólares, a precio oficial, a través de mecanismos fraudulentos o medidas inconsistentes .

Las operaciones, detectadas y denunciadas por la Aduana, ascienden a más de 8.000 por cerca de u$s 90 millones en subfacturación de exportaciones y de 1722 por u$s 355 millones en sobrefacturación de importaciones , desde que Guillermo Michel, asumió la dirección de la Dirección General de Aduanas (DGA) y comenzó a monitorear a unas 1000 empresas que triangulan.

Para evitar las irregularidades, para la aprobación de permisos a través del SIRA se tendrá en consideración un análisis de capacidad económica financiera del importador y el perfil de riesgo aduanero y fiscal, lo que permitirá detectar facturas apócrifas, sobrefacturación de importaciones y uso indebido de cautelares.

El nuevo régimen, creado por la AFIP y la Secretaría de Comercio, surge como respuesta a una de las principales problemáticas de la economía, la escasez de divisas que pone en riesgo la actividad productiva, frente a la falta de insumos.

Con la actividad económica en riesgo de recesión -el último registro oficial mostró 0% de evolución en julio - la administración nacional, busca aplicar un criterio de prioridades para el ingreso de máquinas, herramientas e insumos insustituibles . "El objetivo principal es maximizar los márgenes de maniobra del gobierno para tener un mayor control sobre el flujo de importaciones y la salida de divisas con el fin último de cuidar los dólares de las reservas", indican desde Abeceb.

La consultora que dirige Dante Sica, destacó puntos del sistema que contribuyen a la mejor trazabilidad y previsibilidad en las operaciones, pero estimó que demorará al menos 5 días hábiles en comenzar a funcionar con dinamismo, lo que puede representar un freno de entre u$s 1.500-2.500 millones en el inicio de la segunda quincena de octubre.

Luego del fervor que generó el "dólar soja" con una liquidación récord de más de u$s 8.000 millones que le permitió al BCRA acumular u$s 4,966 millones y aprobar la tarea con el Fondo Monetario Internacional (FMI), todo indica que lo que viene es un enfriamiento .

El último informe sobre el escenario local de MAV explica que dado que ya no se contará con el ingreso extraordinario generado por el "dólar soja", continuar acumulando reservas para cumplir con la meta anual de u$s 6.400 millones será un desafío para la autoridad monetaria.

Los analistas esperan que las compras externas requieran, como mínimo, u$s 18.000 millones de acá a fin de año (u$s 6.000 millones por mes, contra los u$s 7.200 que demandaron las importaciones, en promedio, en los nueve meses del año).

A esto se suman los gastos para turismo y pagos con tarjeta en dólares, que también deberían mostrar cierta desaceleración, luego de las medidas dispuestas por el Gobierno - dólar "Qatar" y dólar "Coldplay"- que encarecen el tipo de cambio para gastos en el exterior o en espectáculos internacionales, que pueden requerir un mínimo de u$s 1.350 millones, en los últimos tres meses del año (alrededor de u$s 450 por mes, versus u$s 600 promedio entre julio/agosto-22).

Por eso, independientemente a los resultados que pueda arrojar el nuevo sistema para administrar las importaciones desde MAV aseguran que " es esperable que el BCRA mantenga sumamente ajustados los controles que rigen sobre el MULC, y en particular, sobre las compras externas -principal fuente de salida de dólares para la economía- para asegurar el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas".

El escenario supone que no habrá una mayor disponibilidad de dólares en lo que resta de 2022 ni en 2023 para aliviar el cepo importador y las limitaciones vigentes para operar en el mercado libre de cambios; incluso no descarta mayor endurecimiento de las restricciones de cara a fin de año.

"En otras palabras -apunta el documento-, la implementación de un nuevo sistema para la autorización de compras en el extranjero no parece, a priori, traer aparejados cambios para la operatoria de las empresas y la problemática de las importaciones se mantendría en el corto plazo".

Por encima de los niveles de inflación o la cotización del dólar, los problemas para importar encabezan el podio de preocupaciones del sector empresario que advierte que más del 80% de los dólares que se van en este concepto son insumos, piezas y partes para la industria .

El empresario portuario, Roberto Murchison, que presidió el último Coloquio de IDEA, dijo a El Cronista, que "la preocupación principal del empresariado, es la estabilidad en las reglas de juego para poder generar un flujo de inversiones", que permita resolver los problemas del corto plazo como la "sabana corta" que genera, entre otras tensiones, restricciones para importar .