En una jornada clave para la infraestructura logística del país, se revelaron las empresas que pujan por la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) en el proceso licitatorio para los próximos 25 años. Pese a que las estimaciones iniciales de organismos internacionales sugerían un abanico de 8 competidores, finalmente son tres los grupos económicos que presentaron sus credenciales técnicas y económicas para transformar el sistema fluvial argentino. Los candidatos confirmados son: Jan de Nul (Bélgica): La actual operadora del dragado, que busca hacer valer su experiencia territorial en el río. DEME Group (Bélgica): Gigante del sector que regresa a la contienda tras haber sido inhabilitada en el último llamado licitatorio. DTA Engenharia (Brasil): La apuesta regional que busca expandir su presencia en el Cono Sur. El subsecretario de Vías Navegables de la Nación, Iñaki Arreseygor, calificó el proceso como un hito de transparencia. “Logramos un consenso histórico entre el sector público y privado”, señaló el funcionario, destacando que el pliego no fue una “imposición estatal”, sino el resultado de mesas de trabajo con más de 140 usuarios, incluyendo a la UIA, CIARA-CEC y la Sociedad Rural. Uno de los pilares de esta licitación fue la auditoría externa de las Naciones Unidas. El organismo emitió un informe de más de 100 páginas garantizando los estándares de calidad, lo que blindó el proceso ante posibles cuestionamientos legales y atrajo el interés de estos jugadores globales, que prevén inversiones superiores a los u$s 10.000 millones. El objetivo del Gobierno es ambicioso: llevar la profundidad histórica de la vía a los 40 pies. Esta mejora técnica permitirá que los buques operen a carga completa y no al 60% o 70% de su capacidad, como ocurre actualmente. El dato económico: El nuevo esquema garantiza una baja de la tarifa superior al 10% en dólares. Además, se estableció que los usuarios solo comenzarán a pagar los incrementos una vez que las obras estén operativas y entregadas. Seguridad y Modernización Más allá del dragado, el pliego incluye obligaciones estrictas en Tecnología a partir de inversiones para mejorar la velocidad de navegación; lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y seguridad. Otro de los ejes fue el federalismo, con la incorporación definitiva de Entre Ríos a la traza troncal. Además, paa hacer un control Ddinámico se creará un consejo de control permanente donde el Gobierno y los privados monitorearán el contrato mensualmente. Para la Casa Rosada, esta licitación representa para el siglo XXI lo que el ferrocarril significó a fines del XIX: la herramienta definitiva para integrar la producción local con los mercados internacionales. Con el respaldo de las cámaras exportadoras y un marco de previsibilidad por un cuarto de siglo, la Hidrovía se encamina a ser el motor de competitividad que el sector agroindustrial reclama desde hace décadas.