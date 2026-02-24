De cara a la apertura de sobres para la concesión de la Hidrovía, la Vía Navegable Troncal, el próximo viernes 27 de febrero, Iñaki Arreseygor, subsecretario de Vías Navegables de la Nación, destacó el consenso “histórico” con el sector privado y los gobernadores. Esta arteria, que gestiona el 90% de las exportaciones del país, se encamina a una gestión por los próximos 25 años tras un proceso que Arreseygor definió como diferencial a partir de dos pilares: el consenso y la transparencia. Según el funcionario, estos elementos han permitido que sectores tradicionalmente distantes, como la industria aceitera y la Sociedad Rural Argentina, hoy respalden institucionalmente los pliegos. Para alcanzar este nivel de acuerdo, el Gobierno llevó adelante durante 2025 mesas participativas con más de 140 usuarios, entre agroexportadores, provincias, municipios y grandes cámaras empresariales como la UIA. El objetivo fue que el proyecto no fuera una “imposición estatal”, sino un producto diseñado por los propios usuarios que navegarán y pagarán el sistema durante las próximas tres décadas. El Subsecretario enfatizó que el sistema entendió el mensaje y se “arremangó” para trabajar en cada detalle técnico, logrando que hoy las principales cámaras, como CIARA-CEC y la Bolsa de Comercio de Rosario, consideren este proceso como la base para una nueva etapa de competitividad exportadora. Uno de los elementos más disruptivos de esta licitación ha sido la intervención de las Naciones Unidas. A diferencia de otros organismos internacionales que participan mediante el financiamiento, la ONU actuó como un auditor independiente que garantizó los estándares de transparencia y calidad técnica a través de un informe de más de cien páginas. Este respaldo internacional fue fundamental para que el sector privado se sintiera seguro detrás de un proyecto que estiman atraerá inversiones superiores a los u$s 10.000 millones y que, según el organismo internacional, cuenta con al menos ocho empresas globales con capacidad para competir por su ejecución. En términos económicos, la discusión central de las mesas de trabajo giró en torno a la relación entre obras y tarifas: “qué me das, por cuánto”, sintetizó el funcionario en diálogo con El Cronista. El pliego finalmente establece un incremento de la profundidad histórica hasta los 40 pies, lo cual permitirá que los barcos salgan con carga completa en lugar de operar al 60% o 70% de su capacidad. Esta mejora técnica es la que permitirá reducir los costos logísticos de forma drástica, ya que el costo de alquiler del buque se prorratea en una carga mayor. Además, se garantizó una baja de la tarifa superior al 10% en dólares respecto a los valores actuales, con un esquema de cobro donde el usuario recién comenzará a pagar las nuevas mejoras una vez que estas hayan sido efectivamente entregadas y estén operativas. La seguridad y la modernización también forman parte del núcleo del proyecto, que incluye obligaciones de inversión en tecnología para mejorar la velocidad de navegación y fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, se atendieron reclamos históricos como la incorporación de Entre Ríos a la traza troncal y la creación de un consejo de control permanente. Este órgano no funcionará como una entidad burocrática aislada, sino como una mesa de trabajo mensual donde el Gobierno Nacional y los actores privados monitorearán el contrato de forma dinámica, asegurando que se realicen las correcciones necesarias ante cualquier contingencia en el río. Finalmente, el Subsecretario comparó este nuevo contrato de hidrovía con el impacto que tuvo el tren a fines del siglo XIX para acercar a la Argentina al mundo. El objetivo final es la multimodalidad, donde la infraestructura fluvial y el sistema ferroviario se integren para reducir las distancias de los mercados internacionales. Con el respaldo del arco empresarial y político involucrado, y tras haber cumplido con instancias de audiencias públicas ambientales e informativas, la licitación llega a su instancia final con un blindaje técnico que, en palabras del funcionario, asegura que el proceso sea “a prueba de balas” y exitoso para las décadas por venir.