En esta noticia Licitación, en el centro

Las dos empresas finalistas de la licitación internacional de la Hidrovía presentaron la misma oferta económica para quedarse con la operación durante los próximos 20 años de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.

Este martes, el Gobierno abrió el último sobre del proceso y comenzó la evaluación final entre la belga Jan De Nul, actual operadora del corredor fluvial, y DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering), uno de sus principales competidores globales en obras marítimas y portuarias.

La compulsa corresponde al proceso para concesionar la denominada Vía Navegable Troncal, el corredor por donde circula cerca del 80% del comercio exterior agroindustrial del país. La concesión contempla tareas de dragado, balizamiento, modernización y mantenimiento integral de la vía navegable bajo un esquema “a riesgo empresario” y sin aval estatal.

Según se publicó en la plataforma oficial contrat.ar, el proceso ingresó en la tercera y última etapa de evaluación tras la apertura del sobre económico realizada este martes a las 13.

Según fuentes oficiales, la tarifa proyectada bajó de u$s 4,30 a u$s 3,80, una reducción del 13,5% .

“Es el procedimiento más participativo, transparente y auditado de la historia”, señalaron fuentes oficiales tras la apertura de las ofertas económicas.

Desde la cartera de Economía, indicaron que ambas propuestas refleja una mejora de 50 centavos en la tarifa que se paga hoy. “Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización".

“El objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos mayor probabilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país”, agregó el comunicado oficial.

Fuente: Jan de Nul Fuente: Jan de Nul Lean Arlo

Según el acta oficial, Jan De Nul y DEME presentaron exactamente la misma propuesta económica y ofertaron el valor mínimo previsto para cada una de las etapas de la concesión.

Ambas compañías cotizaron una tarifa de u$s 3,80 para la etapa 0; 4,65 para la etapa 1; y u$s 5,78 para la etapa 2, con un monto total ofertado de u$s 14,23.

El empate abre ahora una instancia decisiva de análisis técnico y jurídico para definir quién se quedará con uno de los contratos de infraestructura más relevantes del país.

Frente a este empate, desde el Gobierno aclararon que la adjudicación final también dependerá de los puntajes acumulados durante las etapas técnicas y administrativas de la licitación.

En cuanto a plazos, estimaron 2 a 3 semanas “entre pre adjudicación y trámites administrativos”.

Licitación, en el centro

La licitación, identificada bajo el número de proceso 508-0002-LPU25, se encuadra en la Ley de Concesión de Obras Públicas N° 17.520 y prevé seleccionar a la empresa encargada de ejecutar las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable.

Las dos firmas que llegaron a la instancia final son actores de peso en el negocio global del dragado. Jan De Nul opera sobre la Hidrovía desde la década del 90, mientras que DEME es uno de los grupos internacionales más importantes en infraestructura marítima y portuaria.

Ambas compañías presentaron además garantías de mantenimiento de oferta por u$s 20 millones mediante aval bancario, según surge del acta de apertura.

Hasta ahora, Jan De Nul obtuvo 24 puntos de ventaja en las fases técnicas, lo que indica que la belga va por la continuidad en el control de la via navegable.

La definición final será seguida de cerca por exportadores, terminales portuarias y provincias ribereñas, en un contexto donde la Hidrovía volvió a ubicarse en el centro de la agenda económica por su impacto sobre los costos logísticos, la competitividad exportadora y el ingreso de divisas.

En la previa de la apertura de las ofertas económicas, las principales entidades empresarias vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria reclamaron una rápida definición de la concesión y advirtieron que “ no se puede perder más tiempo”.

A través de un comunicado conjunto, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA-CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas respaldaron el avance de la licitación tras la publicación de la Resolución ANPYN N°28/2026, que dio por concluida la etapa 2 del proceso.

Las entidades remarcaron el peso estratégico de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de las exportaciones de la industria automotriz.

Además, alertaron que una demora en la adjudicación podría afectar la competitividad y encarecer los costos logísticos.