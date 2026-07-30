El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 30 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este jueves, 30 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3696 - Marido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio

1° 3696 11° 0624 2° 2281 12° 2913 3° 7543 13° 6780 4° 3530 14° 7121 5° 1351 15° 1422 6° 5025 16° 0278 7° 9557 17° 0004 8° 9000 18° 6439 9° 4257 19° 0721 10° 4840 20° 3694

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con Marido suele reflejar lazos afectivos, necesidad de apoyo y seguridad, o deseo de mayor conexión.

Si hay armonía indica confianza y estabilidad; si hay conflicto señala tensiones, celos o asuntos no resueltos.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.