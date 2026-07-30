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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 30 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.

En este jueves, 30 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3696 - Marido

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio

 1°3696 11°0624
 2281  12°2913
 3°7543 13°6780 
 3530  14°7121 
 1351  15°1422 
 6°5025  16°0278
 9557  17°0004 
 9000  18°6439 
 4257  19°0721 
 10°4840 20°3694 

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Si hay armonía indica confianza y estabilidad; si hay conflicto señala tensiones, celos o asuntos no resueltos.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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