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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 30 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la matutina.
En este jueves, 30 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3696 - Marido
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio
|1°
|3696
|11°
|0624
|2°
|2281
|12°
|2913
|3°
|7543
|13°
|6780
|4°
|3530
|14°
|7121
|5°
|1351
|15°
|1422
|6°
|5025
|16°
|0278
|7°
|9557
|17°
|0004
|8°
|9000
|18°
|6439
|9°
|4257
|19°
|0721
|10°
|4840
|20°
|3694
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con Marido suele reflejar lazos afectivos, necesidad de apoyo y seguridad, o deseo de mayor conexión.
Si hay armonía indica confianza y estabilidad; si hay conflicto señala tensiones, celos o asuntos no resueltos.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.