En esta noticia ¿Qué significa soñar con Balcón?

Este jueves, 30 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4343 (Balcón).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 30 de julio

1° 4343 11° 0212 2° 7002 12° 1805 3° 9949 13° 5523 4° 1206 14° 4396 5° 0841 15° 8153 6° 1425 16° 9754 7° 0633 17° 2624 8° 0367 18° 0313 9° 5895 19° 5240 10° 9112 20° 8624

¿Qué significa soñar con Balcón?

Soñar con un balcón simboliza la necesidad de tomar perspectiva y el deseo de libertad o de abrirte a nuevas oportunidades.

Si te sientes seguro en el balcón indica confianza; si hay vértigo o está deteriorado, sugiere miedos, límites o asuntos pendientes.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.