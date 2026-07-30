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Este jueves, 30 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4343 (Balcón).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 30 de julio
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|9754
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|0367
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¿Qué significa soñar con Balcón?
Soñar con un balcón simboliza la necesidad de tomar perspectiva y el deseo de libertad o de abrirte a nuevas oportunidades.
Si te sientes seguro en el balcón indica confianza; si hay vértigo o está deteriorado, sugiere miedos, límites o asuntos pendientes.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.