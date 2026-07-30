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Este jueves, 30 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4343 (Balcón).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 30 de julio

 434311° 0212
 2°700212° 1805
 3°994913° 5523
 4°120614° 4396
 5°084115° 8153
 6°142516° 9754
 7°063317° 2624
 8°036718° 0313
 9°589519° 5240
 10°911220° 8624

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¿Qué significa soñar con Balcón?

Soñar con un balcón simboliza la necesidad de tomar perspectiva y el deseo de libertad o de abrirte a nuevas oportunidades.

Si te sientes seguro en el balcón indica confianza; si hay vértigo o está deteriorado, sugiere miedos, límites o asuntos pendientes.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.