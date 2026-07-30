La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 30 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 8939 - Lluvia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 30 de julio

1° 8939 11° 7396 2° 6738 12° 4831 3° 5038 13° 0598 4° 5613 14° 8497 5° 9062 15° 5312 6° 8367 16° 4127 7° 7739 17° 4595 8° 2558 18° 9955 9° 3166 19° 6298 10° 3046 20° 0103

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con la Lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación. Puede anunciar alivio, fertilidad y nuevas oportunidades que empiezan a florecer.

Si la lluvia es intensa o tormentosa, refleja cargas, tristeza o sentirse abrumado. También puede advertir la necesidad de pausas para protegerte y replantear tus pasos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.