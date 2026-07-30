Expectativa en el mercado por la presentación de la reforma del BCRA
El Gobierno busca prohibir la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro, reforzar la autonomía de la entidad y redefinir su misión. La iniciativa reabre el debate sobre el rol que debe tener y expone el cambio de postura del Presidente
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 30 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.