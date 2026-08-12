Giacomini vaticinó que el Gobierno tendrá que modificar el esquema cambiario después de las elecciones

En esta noticia “Fracasó en todo”: la fuerte crítica de Giacomini a Milei

Diego Giacomini criticó con dureza la política cambiaria del gobierno de Javier Milei, al señalar que el tipo de cambio fue diseñado para favorecer exclusivamente a los “proveedores de dólares”, como minería, petróleo, energía, mientras destruyó la economía real.

“El gobierno tiene una visión económica financiera”, explicó Giacomini. “Divide a la economía en proveedores de dólares versus gastadores de dólares. Macroeconomía diseñada para estimular a los proveedores de dólares y a los gastadores de dólares, si les va mal, mejor”, señaló en una entrevista con Cenital.

El economista, exsocio del presidente Javier Milei, detalló el impacto de esa política. Al mantener el dólar artificialmente bajo, el gobierno “aumentó los costos de producción en dólares y bajó los márgenes de retorno de las empresas”, las cuales reaccionaron con suspesiones, despidos y quiebras.

“Vos tenés 28.000 empleadores formales que cerraron, 230.000 puestos de trabajo privados que desaparecieron”, remarcó. Ese ajuste fue “cuatro veces más” que el experimentado por el sector público nacional, advirtió.

Giacomini hizo énfasis sobre el dólar como herramienta de política económica. “Para que la economía financiera caiga a la economía real necesita que un solo precio se mueva de esta situación”, señaló en referencia al tipo de cambio.

Sin embargo, aclaró que “cuando el tipo de cambio se mueve dentro de un contexto que este gobierno no quiere y no elige”, Milei rechaza ese movimiento porque su modelo se sostiene en mantener el dólar deprimido.

Giacomini analizó el ingreso de divisas y aseguró que ni siquiera los principales exportadores, como petróleo y mineria, logran generar los dólares necesarios que el gobierno requiere para sostener su modelo.

Del otro lado, la industria, comercio mayorista, minorista y consumo final quedaron en la categoría de “gastadores de dólares”. Para Giacomini, esta clasificación es sintomática de una política que deja de lado la economía real.

“La riqueza en la economía la genera el sector real, los bienes y servicios”, enfatizó Giacomini.

De este modo, el economista cuestionó la lógica del gobierno. “Una economía financiera que luce bien no puede funcionar bien si la economía real funciona mal. Y ya van 32 meses de que funciona mal”, concluyó.

“Fracasó en todo”: la fuerte crítica de Giacomini a Milei

Diego Giacomini realizó una crítica profunda a la gestión de Javier Milei, calificándola de “fracaso rotundo” en sus dos pilares principales: el crecimiento y la baja de la inflación.

“Él vino a hacer una tarea como economista. Él mismo decía que era especialista en crecimiento y después inventó que sabía bajar la inflación”, ironizó Giacomini. “Tomemos lo que era cierto. Fracasó en las dos cosas”, consideró.

Para Giacomini, la inversión es el indicador más crítico del fracaso. De acuerdo con datos de Orlando Ferreres citados por Giacomini, el gobierno tiene “la inversión más baja de la historia”, muy por debajo del 17% necesario para crecer.

“Si vos tenés un modelo que decís que ponés todas las fichas al sector privado, que venís a desahogar al sector privado y que el sector privado va a ser el que disparar el crecimiento, y tenés una inversión que es la más baja de la historia, es un fracaso rotundo”, indicó.

Giacomini vaticinó que el Gobierno tendrá que modificar el esquema cambiario después de las elecciones

En materia de inflación, otro de los pilares del Gobierno, Giacomini desplegó un análisis muy crítico y aseguró que la Convertibilidad fue el único plan de estabilización exitoso de Argentina.

Comparó que, en aquel entonces, en 32 meses la inflación llegó a 69%. En cambio, advirtió que Milei acumularía 329% si la inflación de julio es 2,1%. “Él tiene cuatro veces más de inflación”, aseguró.

Giacomini también apuntó contra el nivel de actividad y aseguró que en junio de este año es el mismo que había en febrero del 2025.

El analista identificó un techo de actividad que “todos los gobiernos han alcanzado y no han podido superar” y aseguró que “la única manera de pasarlo es con inversión neta”.

Consultado sobre si el gobierno hizo algo bien, Giacomini cerró con una ironía. “Me gustó mucho cuando dijo ‘Don Chatarrín’ de los tubitos caros. Eso me pareció genial, obviamente me parece genial porque los costos los va a tener que pagar él, no yo”.