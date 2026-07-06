La dura advertencia del exsocio de Milei sobre el dólar: “El Presidente le tiene miedo...”

El economista Diego Giacomini, exsocio del presidente Javier Milei, analizó la evolución del tipo de cambio en la Argentina y señaló que persisten las tensiones cambiarias de cara a los próximos meses.

“Los dólares no sobran”, afirmó el especialista durante una entrevista con Ahora Play.

El economista explicó que la mejora en las cuentas externas no elimina el riesgo cambiario. “Pensar que no va a haber tensiones cambiarias en algún momento de acá al 30 de marzo... es bastante naive (ingenuo)”, sostuvo.

En este sentido, el economista fue categórico respecto al próximo año. “En el ciclo electoral del año que viene, hay certezas de que va a subir el tipo de cambio”, aseguró, aunque consideró que la suba le conviene tanto al oficialismo como a la oposición.

Sobre el precio del dólar, Giacomini dio cifras concretas. “El techo a final de julio está a $ 1800 y moneditas ya”, detalló, y aclaró que “no hay bandas, hay un techo”, ya que el piso “no existe, nadie lo mira”.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

A cuánto llegará el dólar a fines de 2026, según Giacomini

Tras esto, el economista proyectó el escenario cambiario de fin de año en base a la inflación de junio replicada. “Si la inflación de junio es 1,9% y eso se replicara todos los meses hasta final de año, el techo termina el 30 de diciembre en $ 2100 y moneditas”, calculó.

Con el dólar actual en torno a $ 1500 y el techo de julio en $ 1844, Giacomini cuantificó el margen de suba. “ Hay 350 mangos para que el dólar corra ”, resumió, comparando el nivel actual con el techo vigente.

Según explicó, el FMI y el Banco Central (BCRA) consideran positivo que el techo esté lejos, porque “no tienen que vender” y “no pierden dólares”. En cambio, La visión de los argentinos, dijo, es “al revés”.

Giacomini retomó el concepto de bien Giffen para explicar la demanda de dólares. “El dólar es un bien Giffen en Argentina”, sostuvo, y definió: “cuando sube su precio, aumenta la demanda”, en un fenómeno que “siempre fue así” en los ciclos electorales previos.

El economista remarcó que ese comportamiento ya se verificó el mes pasado. “En junio el dólar subió 4,6%”, precisó, y comparó ese dato con la suba promedio mensual de 5,7% registrada entre julio y octubre de 2017.

La dura advertencia del exsocio de Milei sobre el dólar: “El Presidente le tiene miedo...”

Respecto de la postura oficial, Giacomini diferenció el discurso público del cálculo político. Indicó que, mientras la suba del dólar no se traslade a precios, “le conviene” al Gobierno, aunque advirtió que Javier Milei “lo mira con recelo y le tiene miedo” , porque sabe que “es jugar con fuego”.

Giacomini vaticinó que el Gobierno tendrá que modificar el esquema cambiario después de las elecciones

El economista vinculó ese temor con un cambio reciente en la política monetaria. Señaló que junio fue “la primera vez que la emisión de pesos para comprar reservas superó a la esterilización con títulos de deuda”, lo cual coincidió con la suba del tipo de cambio.

Sobre el esquema cambiario y monetario vigente, Giacomini lo calificó de híbrido. Explicó que el Gobierno combina un ancla de tipo de cambio con un ancla monetaria, algo que “la teoría económica dice que lo peor que podés hacer”, según remarcó.