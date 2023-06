FMI y dólar: la condición ineludible y el viaje a Washington para cerrar el acuerdo

Tras la gira por China, la negociación en el Fondo Monetario Internacional (FMI) entró en la recta final y ahora la atención se centra en Washington DC: la próxima semana una delegación de Economía viajará para cerrar la revisión con cambios en reservas y márgenes de gasto pero también con una condición indispensable para el Gobierno: poder intervenir para contener el dólar.

Hubo una reunión previa e informal del directorio del organismo y ya están informados sobre la decisión de intervenir en el mercado de cambios porque consideran que la cotización de los dólares financieros se traslada a los precios.

La intervención funciona, según se ve en el Palacio de Hacienda, y permite evitar mayores traslados a la inflación. Con todo, los economistas esperan para mayo un índice de precios al consumidor cercano al 9% , mientras que en Economía auguran que estará por debajo de esa cifra. Sin esa capacidad de salir a controlar los dólares financieros, no podría haber acuerdo. Se trata de una decisión política que se informó al Fondo.

Gita Gopinath, la número 2 del organismo, visitó la región pero no pasó por Argentina

El equipo económico viene de cerrar en China la renovación del swap que vencía en agosto y una ampliación por u$s 5000 millones más que se suman a los u$s 5000 millones vigentes, que todavía no se utilizaron. La nueva cifra estará disponible a medida que se vayan consumiendo los primeros 5000 millones.

El acuerdo con el FMI, por otra, es relevante para las inversiones que se anunciaron en Beijing en el marco de la Franja y la Ruta de la Seda. En términos del swap, en tanto, los funcionarios revisaron la letra chica y aclararon que no es necesario que el programa con el Fondo esté vigente para usarlo.

En el Gobierno de Macri se incluyó una cláusula que hacía caer el swap con China si se caía el acuerdo con el FMI. Sin embargo, esa cláusula se renegoció durante la gestión de Martín Guzmán en Economía y hoy el swap no está atado al programa con el Fondo.

El acuerdo, en tanto, sigue vigente y se actualizará en el marco de la revisión, para no renegociar el programa y evitar el paso por el Congreso . Que se caiga el acuerdo sería un problema para la Argentina pero también para el Fondo.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, apuntada por la demora en la ayuda a Ucrania

En ese contexto, una delegación argentina viajará a Washington para el 12 de junio, integrada por Marcos Lavagna como secretario de Asuntos internacionales de Economía, el jefe de gabinete Leonardo Madcur, el viceministro Gabriel Rubinstein, el presidente del BCRA Miguel Pesce y el director Lisandro Cleri. Sergio Massa podría viajar de ser necesario, aunque de quedarse en Buenos Aires lo seguiría de forma online con la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva o la vice Gita Gopinath.

La discusión entró en la última milla y se prevé que los desembolsos llegarán antes del 30 de junio. Hay vencimientos a partir del 20 de junio pero una eventual demora no preocupa a los funcionarios porque los repagos se calzan con los desembolsos. El Gobierno pidió que se adelanten los giros previstos para 2023, un 'front-load' de u$s 10.000 millones que contempla el cronograma hasta diciembre.

En ese contexto, el acuerdo -aseguran en el Ejecutivo- está 'bien encaminado' mientras que el Fondo tiene sus problemas propios, con Georgieva presionada por los Estados Unidos por la demora en la ayuda a Ucrania y la interna en el G7, donde la búlgara tiene el apoyo de los países europeos.

Sería un problema para la Argentina que el acuerdo no esté vigente pero también para el FMI, donde el crédito otorgado al Gobierno de Mauricio Macri por u$s 45.000 millones representa el 35% de los préstamos del organismo.

Dólar y gasto: los cambios que avala el FMI y el reclamo de Máximo Kirchner desde China