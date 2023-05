Deuda en dólares: vencen u$s 20.000 millones hasta fin de año, ¿qué se puede refinanciar?

En medio de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ajustar las metas del programa y adelantar desembolsos, la deuda en dólares suma vencimientos por casi u$s 20.000 millones para lo que resta del año. La mayor parte responde a pagos con el organismo pero hay compromisos que no se pueden modificar y otros a renovar.

Entre mayo y diciembre de 2023 se estiman pagos "por el equivalente a u$s 74.104 millones" , de los que u$s 19.518 millones son en moneda extranjera, detalla el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Dentro de los vencimientos en dólares que pueden netearse de la cuenta se encuentran las letras intransferibles del BCRA y otras letras suscriptas por organismos públicos (que suman u$s 2.534 millones y u$s 1.154 millones, respectivamente). Estos ítems "no implicarán erogaciones por parte del Tesoro ya que se renuevan al vencimiento", como sostiene el análisis sobre la deuda a cargo de la IPC.

Como es de esperarse, la mayor parte de los vencimientos en moneda extranjera corresponden a los pagos al FMI por un total de u$s 12.045 millones. Otros u$s 9.886 millones por amortizaciones y restan u$s 2.160 millones por intereses.

La deuda con el FMI y los bonistas

Los pagos con el Fondo se calzan con desembolsos de Derechos Especiales de Giro (DEG) . La próxima revisión de la economía argentina, en la que se negocia un cambio de metas y el anticipo de los giros que quedan para el resto del año, por unos u$s 10.800 millones, deberá concluir antes del próximo 20 de junio.

En ese momento vencen pagos de capital por u$s 2700 millones de acuerdo con los datos de la OPC en base al Ministerio de Economía. En julio hay que cancelar otros u$s 2660 millones.

Sin embargo, este año además los DEG del FMI no llegarán a cubrir los pagos previstos . Así está escalonado en el programa de facilidades extendidas que se negoció con el organismo. Este año el flujo previsto ya es negativo por unos u$s 1300 millones, lo que implica conseguir esa fuente de financiamiento.

En julio además habrá que enfrentar un nuevo pago de intereses con los bonistas reestructurados, quienes ya empiezan a mostrar su inquietud y presionan por un nuevo plan económico mientras que sus operadores locales presionan por dilatar los pagos con el FMI.

Créditos de organismos multilaterales

El equipo económico busca conseguir la mayor cantidad de dólares y cerrar acuerdos por yuanes y pago en moneda local con Brasil antes del cierre del primer semestre para reforzar las reservas del BCRA, mientras que el dólar agro aportó hasta ahora u$s 3000 millones y la ventana para la soja se cierra a fin de mes.

En ese cuadro, el FMI y Estados Unidos reclaman que se sume financiamiento de multilaterales, algo que Sergio Massa estuvo contabilizando, aunque no todos los desembolsos llegan en el corto plazo.

El análisis de la OPC, a cargo de Florencia Calligaro y Eugenia Carrasco y bajo la dirección de María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, señala que en el primer cuatrimestre del año se aprobaron préstamos y líneas de crédito de diversos organismos internacionales de crédito por el equivalente a u$s 3.733 millones .

Durante abril se aprobaron préstamos al Tesoro Nacional de la CAF por u$s 540 millones, el Banco Mundial por u$s 200 millones y el Banco Centroamericano de Integración Económica por USD25 millones, para el financiamiento de diversos programas.

"La aprobación de los préstamos con organismos multilaterales, en general, no implica la realización de desembolsos de forma inmediata. Se suelen concretar escalonadamente durante varios años de acuerdo a los avances de cada proyecto", agregaron las analistas.