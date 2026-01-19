La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el segundo aumento del 2025 para todos los jubilados y pensionados que se pagará junto al bono que se renovó para este año, pero también habrá un atraso en el calendario de pagos con respecto al esquema de enero.

En esta misma línea, los haberes de todos los beneficiarios del organismo previsional verán el aumento en línea con el índice de inflación de diciembre, pero solo algunos cobrarán el extra complementario.

¿Cuáles son los extras para jubilados de febrero?

A pesar de que en el segundo cobro del año no habrá doble bono, los adultos mayores y pensionados podrán acceder a dos beneficios extra: un adicional para los que cobran la mínima y el aumento mensual .

Aumento: en febrero de 2025, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes con un incremento extra conforme el vigente régimen de Movilidad. Por eso, el organismo previsional dará un aumento del 2,85% de acuerdo al dato de inflación de diciembre 2025.

Bono: los jubilados con la mínima recibirán el bono de $ 70.000 que se encuentra fijo desde 2024, junto con el aumento basado en la inflación dos meses antes del cobro.

ANSES otorga distintos beneficios a los jubilados.

¿Cuánto cobran los jubilados en febrero?

Con el aumento del 2,85% y el bono de $ 70.000, los haberes de febrero quedarán de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $ 429.219,42 ($ 359.219,42 + bono de $ 70.000)

PUAM: $ 357.375,54 ($ 287.375,54 + bono de $ 70.000)

Pensiones no contributivas (PNC): $ 321.453,59 ($ 251.453,59 + bono de $ 70.000)

Pensión para madres de siete hijos: $ 429.219,42 ($ 359.219,42 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima: $ 2.358.940,75

Pensionados ANSES: ¿cuándo cobran los adultos mayores en febrero?

ANSES informó que algunos beneficiarios cobrarán antes de lo previsto debido a una modificación en el calendario de pagos de febrero que tendrá un esquema diferente.

Pese a que el pago de enero volvió al formato habitual, un grupo adultos mayores verán un adelanto en su cobro y se trata de aquellos pensionados con DNI terminado entre 2 y 9.

El calendario de pensionados verá un adelanto en febrero.

Esta modificación se debe a que el calendario anterior se inició el 9 de enero, pero hubo un fin de semana en el medio. De esta manera, como el cobro de febrero comienza un lunes, todos los pagos restantes se adelantaron respecto al primer esquema del año.

Pensiones no contributivas