El Mundial de 2026 se prepara para un emocionante enfrentamiento entre Corea del Sur y la República Checa. Los “Tigres de Asia”, con su destacada trayectoria en la Copa del Mundo, donde alcanzaron las semifinales en 2002, llegan con un juego veloz y una defensa sólida, liderados por el talentoso Son Heung-min. Por su parte, la República Checa, con un legado que incluye dos subcampeonatos mundiales, busca reafirmar su lugar en la élite europea tras un periodo de reconstrucción. Ambos equipos presentan estilos contrastantes: Corea del Sur, con su ferviente afición y un enfoque defensivo, se enfrenta a la energía táctica de los checos, que combinan velocidad y creatividad en ataque. La expectativa es alta, ya que cada selección busca demostrar su valía en este crucial encuentro, prometiendo un espectáculo vibrante en el Estadio Guadalajara. El partido inaugural del Mundial 2026 entre Corea del Sur y República Checa se jugará el jueves 11 de junio y comenzará a las 23:00 horas en Argentina. El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Guadalajara en Guadalajara, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. Al disputarse en tres países diferentes, el Mundial 2026 tendrá horarios distintos según la sede de cada encuentro. Para los aficionados argentinos, esto significa que algunos partidos se jugarán por la tarde y otros ya entrada la noche, especialmente en los encuentros disputados en Estados Unidos. La diferencia horaria será menor en los partidos celebrados en México, mientras que las sedes del oeste estadounidense tendrán un mayor desfase respecto a Argentina.