El próximo 11 de junio, el Estadio Ciudad de México será testigo de un emocionante enfrentamiento entre México y Sudáfrica en el Mundial de 2026. La selección mexicana, con su rica historia en la Copa del Mundo y un palmarés que incluye la Copa FIFA Confederaciones, buscará reafirmar su estatus como potencia de la Concacaf. Por su parte, Sudáfrica, que hizo historia al ser el primer país africano en albergar un Mundial, llega con un renovado ímpetu tras su destacada actuación en la última Copa Africana de Naciones. Ambos equipos presentan estilos contrastantes: México, con su juego dinámico y ofensivo, se enfrenta a la velocidad y el trabajo en equipo de los Bafana Bafana. La expectativa es alta, ya que cada selección busca no solo avanzar en el torneo, sino también dejar una huella imborrable en la historia del fútbol internacional. El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica se jugará el jueves 11 de junio y comenzará a las 16:00 horas en Argentina. El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Ciudad de México en CDMX, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Mundial 2026 se jugará en distintas zonas horarias de Norteamérica, por lo que la hora de cada partido en Argentina dependerá de la sede. En general: Por eso, es recomendable consultar siempre la hora convertida para Argentina antes de cada partido del Mundial. En Argentina, el partido entre 16:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026. Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.