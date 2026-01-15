En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que aplicará un nuevo aumento para los jubilados y pensionados. La suba estará ligada de forma directa con el porcentaje de inflación registrado por el INDEC en diciembre de 2025.

De cuánto será el incremento para los jubilados y pensionados

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre fue de 2,8%, de esta manera el aumento será equivalente y los adultos mayores pasarán a cobrar los siguientes montos durante el calendario de pagos de febrero:

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).
  • Jubilación mínima: pasa de $ 349.299,32 a $ 359.079,70
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasa de $ 279.439,46 a $ 287.263,76
  • Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: pasa de $ 244.509,52 a $ 251.355,78
  • Pensión Madre de 7 Hijos: de $ 349.299,32 pasa a $ 359.079,70

Todas estas prestaciones cobrarán el bono de refuerzo de $ 70.000.

Cuándo cobrarán los jubilados en enero de 2026

El organismo previsional publicó el calendario de pagos para enero, el cual comenzó durante la semana pasada:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero