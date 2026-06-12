El dólar cotiza a 17.26 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 12 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,07 %.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.27 pesos y un mínimo de 17.23 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió 1,25% y en el último año cayó 7,41%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró volatilidad inicial con alternancia de subidas y bajas, luego encadenó cuatro jornadas de caídas consecutivas y cerró con un leve repunte, dejando un balance general descendente.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad del Dólar en la última semana, con un 9.64%, muestra un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual del 7.63%, que indica muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, alcanzando un dato de 1 igual a +2 en comparación con los días anteriores. Esto indica un incremento en su valor, lo que podría beneficiar a quienes mantengan inversiones en esta moneda.

En los días previos, el Dólar había mostrado una tendencia estable, con un dato de 1 de 0, lo que refleja que su valor no había fluctuado significativamente. Sin embargo, el reciente aumento sugiere que factores externos pueden estar influyendo en la cotización.

El análisis de esta tendencia positiva podría indicar un mayor flujo de inversiones en el país, pero es importante monitorear si este comportamiento se mantendrá en el futuro cercano.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.