La jubilación mínima tendrá un nuevo aumento en febrero de 2026, a partir de la actualización mensual por inflación que aplica la ANSES. El ajuste será del 2,84%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, y alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales del organismo.

¿De cuánto es el aumento de la jubilación mínima en febrero de 2026?

El incremento confirmado es del 2,84%, correspondiente a la variación del IPC de diciembre. Este porcentaje se aplica sobre los haberes vigentes de enero y se cobra con los pagos de febrero.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasa a $ 359.219,42.

¿Cuánto se cobrará si se mantiene el bono extraordinario?

Si el Gobierno confirma la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000, el haber mínimo ascenderá a $ 429.219,42 en febrero de 2026.

Este adicional tiene impacto directo en los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos.

¿Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES tras el ajuste?

El aumento del 2,84% se extiende a todo el universo de prestaciones previsionales. Los valores actualizados para febrero de 2026 son los siguientes:

Jubilación mínima: $ 359.219,42

Jubilación mínima con bono: $ 429.219,42

Jubilación máxima: $ 2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.375,54

PUAM con bono: $ 357.375,54

Pensiones no contributivas: $ 251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

¿Qué pasa con la AUH y las asignaciones familiares en febrero de 2026?

Las asignaciones sociales también se actualizan con el mismo porcentaje. Los nuevos valores son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 129.082,71

AUH por discapacidad: $ 420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $ 64.547,52

Asignación por embarazo: $ 121.818,42

80% mensual

20% anual sujeto a la presentación de libretas

¿Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en febrero de 2026?

El calendario de pagos oficial se dará a conocer en los próximos días. Sin embargo, se prevé que mantenga el esquema habitual:

Jubilaciones y pensiones mínimas: desde la segunda semana del mes

Haberes superiores: a partir de la tercera semana

El cronograma se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario

20,000 thousand argentine pesos. New banknotes Argentina. Financial business concept, close up Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

¿Qué sistema de movilidad rige los aumentos de ANSES en 2026?

Las actualizaciones mensuales se aplican según el Decreto 274/2024, que reemplazó el esquema de aumentos trimestrales.

Desde abril de 2024, los haberes previsionales se ajustan todos los meses en función de la inflación de dos meses previos, con el objetivo de reducir el atraso frente a la suba de precios.