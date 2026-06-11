Oficial | El Gobierno mantiene la reducción de la pensión en las jubilaciones anticipadas: qué pasa con los que tienen 40 años cotizados. (Fuente: Shutterstock)

El Congreso español ha rechazado eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas de los trabajadores con 40 años cotizados o más. La decisión salió adelante con los votos en contra de PSOE y PP, por lo que las largas carreras de cotización seguirán teniendo penalizada la jubilación voluntaria antes de la edad ordinaria de retiro.

Según EFE, la medida fue debatida a través de una enmienda presentada por Podemos a la proposición de ley que regula la jubilación alternativa de las mutualidades profesionales. Sin embargo, la iniciativa no prosperó pese al apoyo del resto de grupos de la Cámara Baja y a la abstención de Vox.

El Congreso rechaza eliminar los coeficientes reductores

PSOE y PP votaron este jueves en contra de una enmienda de Podemos que buscaba modificar la ley de la Seguridad Social para dejar sin efecto la aplicación de los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión en función de la antelación con la que se acceda a la jubilación.

La propuesta establecía que dichos coeficientes dejaran de aplicarse “cuando el trabajador acredite un periodo de cotización de 40 años”. No obstante, la iniciativa fue rechazada en el Congreso y la normativa actual se mantiene sin cambios.

PSOE y PP rechazan dejar de penalizar la jubilación anticipada con 40 años cotizados. (Fuente: Shutterstock).

Qué proponía la enmienda para los trabajadores con más de 40 años cotizados

Además de eliminar los coeficientes reductores para quienes acreditaran 40 años de cotización, la enmienda planteaba que aquellas personas que ya hubieran accedido a la pensión con más de 40 años cotizados “podrán solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que se recalcule su pensión de acuerdo con las normas contenidas en la presente ley”.

Asimismo, el texto añadía que, si esta revisión generaba un incremento en la cuantía de la pensión, este se aplicaría “desde el momento en que sea notificado a la persona interesada”.

La enmienda de Podemos modificaba la ley dejando sin efecto la aplicación de los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión. (Fuente: Shutterstock).

La crítica de Podemos y el impacto en 900.000 jubilados

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, defendió la iniciativa y calificó de “injusta” la aplicación de los coeficientes reductores a las personas con más de 40 años cotizados porque esas personas “se han dejado la vida trabajando y tienen que ver remunerada su pensión de manera completa”.

“Hay 900.000 jubilados que en nuestro país han cotizado más de 40 años y nadie entendería que el PSOE vote en contra. Si hay dinero para el rearme tiene que haber para nuestros jubilados”, ha dicho Belarra.