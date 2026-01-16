ANSES actualizará los montos de las AUH y AUH para hijos con Discapacidad.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad experimentará un incremento en su monto a partir de febrero de 2026.

Este ajuste, que se fijó en $420.354, se debe a la actualización por movilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En la Zona Austral, el valor alcanzará los $546.460.

El ajuste del 2,85% se determinó utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al Decreto 274/2024. Las familias que reciben esta asignación continuarán recibiendo la Tarjeta Alimentar, que proporciona un apoyo adicional.

¿En cuánto queda la AUH con Discapacidad con el 20% retenido?

El pago mensual directo, tras la retención del 20% que aplica Anses, será de $336.283,20.

La suma retenida, que asciende a $84.070,80, se abonará una vez que el titular presente el Formulario Libreta, que verifica la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Para las familias que residen en la Zona 1, que incluye provincias como La Pampa y Río Negro, la AUH con discapacidad aumentará a $546.460. De esta cantidad, se pagarán $437.168 de forma directa y se retendrán $109.292.

¿Qué pasará con la Tarjeta Alimentar?

Los beneficiarios de la AUH con discapacidad también cuentan con la Tarjeta Alimentar, que ofrece montos de $52.250 por un hijo, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos.

Las familias con menores de hasta 3 años recibirán el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en febrero de 2026 ascenderá a $48.691.

AUH con Discapacidad: requisitos para acceder a la cobertura

Para acceder a la AUH con discapacidad, los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores al salario mínimo, vital y móvil, que se establecerá en $346.800 el próximo mes.

Sin embargo, este límite no se aplica a monotributistas sociales ni a trabajadores del servicio doméstico.

Es fundamental que el hijo beneficiario posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y correctamente registrado en la base de datos de Anses. Este requisito es esencial para evitar la suspensión del cobro del beneficio.