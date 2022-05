"Es mi decisión": Larreta le marcó la cancha a Macri por su candidatura para 2023

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la posibilidad de postularse como candidato a presidente en 2023 y advirtió que "mi decisión no depende de Macri".

En una entrevista en el programa A Dos Voces, el mandatario de la Ciudad negó mostrarse como un lanzado candidato presidencial, aunque dejó varios puntos de lo que sería su plan de gobierno y explicó cómo avanza hacia ese objetivo, con un diagnóstico sobre la situación del país. "No hay muchos casos en Argentina de que tanto tiempo antes se esté trabajando en un plan", destacó .

Así como suele acostumbrar, Larreta evitó enfrentarse a sus competidores directos en Juntos por el Cambio. A su vez, negó que el ex presidente Mauricio Macri esté evitando que sea candidato. "Con Macri hablamos, tuvimos un almuerzo la semana pasada", insistió y volvió a decir que las candidaturas en Juntos por el Cambio se definirán, en última instancia, en una competencia interna en las PASO.

Larreta hizo mención a la inflación de 6% de abril y el vaticinio de las consultoras por un índice anual que superaría cómodamente el 60%: "No hay soluciones mágicas, hay que tener un plan para que Argentina crezca. Hay que modernizar el sistema, para mí la prioridad en el país tiene que ser generar trabajo", sostuvo.

"Mi decisión no depende de Macri", marcó Horacio Rodríguez Larreta tras ser preguntado sobre la carrera presidencial hacia 2023.

Por último, el jefe de Gobierno, uno de los referentes políticos de Juntos por el Cambio, también puntualizó acerca de la capacidad que tiene su coalición al momento de resolver conflictos internos , algo que, según su criterio, es "imposible" de hacer con el oficialismo actual.

"Por no lograr el consenso estamos como estamos. Con los que cerraron las escuelas, abrieron las cárceles y se relacionan con Venezuela, Cuba y tuvieron actitudes ambiguas con Rusia en relación a la guerra yo no me voy a poner de acuerdo nunca. No creo que la grieta saque a la Argentina adelante", criticó.

Un usuario de la red social Twitter comenzó una serie de publicaciones tras afirmar que el jefe de Gobierno porteño tiene un parecido con el Montgomery Burns, mejor conocido como el Señor Burns, quien es el malévolo multimillonario y dueño de la planta nuclear de Springfield, de la mítica comedia Los Simpsons.

Horas después, Horacio Rodríguez Larreta replicó el hilo de tweets con otra comparación más, avisándole al creador de la publicación "Fijate que te sumé un ejemplo más".

Te dejo uno más: trabajando en el Barrio 20. Decí que tengo que seguir laburando porque, si no, te completo yo el hilo %uD83D%uDE0E https://t.co/SwnhUr9FG9 pic.twitter.com/r3c0MutdEo — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 25, 2022

