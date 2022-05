Mauricio Macri sobre la interna en Juntos por el Cambio: "Siempre tuve debilidad por María Eugenia Vidal"

En una extensa entrevista, Mauricio Macri habló sobre todos los temas de la actualidad política en la Argentina . Entre otros cosas habló del oficialismo, la actualidad económica, la interna de Juntos por el Cambio y hasta de los valores que comparte con Javier Milei.

" Ni los argentinos no confían en su propio país , por eso la mayoría tiene la plata ahorrada en otra moneda, abajo del colchón. Fuera del país. Tiene miedo que sistemáticamente los dirigentes de todos los ámbitos que tienen poder, le roban a la gente", expresó el expresidente de la Nación, en una entrevista exclusiva con A24.

Asimismo, Macri hizo referencia a la actual conducción del país, a cargo del Frente de Todo. " Lo que estamos discutiendo es un sistema fracasado, es un sistema que no funciona más y que hay que cambiar . No es cuestión de ganar una elección. Yo tengo optimismo porque los argentinos están empezando a ver más claro el panorama", manifestó.

Al momento de hablar de la Justicia, el exmandatario manifestó: "No me persigue la Justica, me persigue el Kirchnerismo".

Sobre el acuerdo político entre Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner para las elecciones presidenciales de 2019, Macri sostuvo: " Ella puso a este presidente sin ninguna relación con la Argentina, era un personaje secundario que no tenía liderazgo propio ".

Respecto a las próximas elecciones presidenciales, y pensando en la interna de Juntos por Cambio, Macri hizo referencia a dos de los máximos referentes de la coalición. " Siempre tuve debilidad por María Eugenia. Son dos de los jóvenes más talentosos, con Marcos Peña . Por eso me banqué la presión de todo el círculo rojo, que quería que apoyara a (Sergio) Massa. No se puede, hay que ir con la verdad y las buenas intenciones", recordó Macri.

"Patricia (Bullrich) y Horacio (Rodríguez Larreta) tienen condiciones muy valiosas", manifestó.

Y agregó: "Si yo el año que viene no estoy participando y veo que uno de los dos, u otros como María Eugenia, que no descarta (competir), si veo que unos que sí expresan un cambio y otros no, ahí voy a dar mi opinión", completó sobre su eventual apoyo clave para terminar de dirimir la puja por la candidatura presidencial en Juntos por el Cambio.

Por su parte, el expresidente de Boca, también habló sobre otro de los candidatos a Presidente, para el 2023: Javier Milei. "Milei habla de valores que yo defiendo desde hace 18 años. Es una expresión de la bronca y la frustración. Pero me parece demasiado violento por momentos", expresó.