Horacio Rodríguez Larreta prometió bajar los impuestos en CABA si la Corte se define sobre la coparticipación

De cara a las elecciones presidenciales 2023, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a su rol como uno de los candidatos en carrera por Juntos por el Cambio.

Entrevistado en Radio La Red esta mañana, Larreta remarcó que "todavía falta mucho" para las elecciones, aunque hizo énfasis en la postura que sostiene desde un principio sobre cómo llegará la coalición opositora a 2023: "No hace falta enfrentarse, no estamos planeando eso".

Horacio Rodríguez Larreta salió a la cancha para no perder pisada con Patricia Bullrich ni Javier Milei



Horacio Rodríguez Larreta 2023: sus planes de reforma laboral y previsional, qué haría con Aerolíneas Argentinas e YPF



Al ser consultado sobre si "cuesta enfrentar" al expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño resaltó que "respeta muchísimo" al fundador del PRO. Así, en referencia a las PASO del 2023, consideró que "decide la gente, pero todavía falta mucho por resolver en la Ciudad".

"Cada uno tiene sus tiempos y la libertad para decidir cuando se anuncia (su candidatura)", dijo el funcionario en diálogo con Radio La Red. En este marco, insistió sobre el hecho de que su foco actual está puesto en la Ciudad de Buenos de Aires.

Pese a esto, indicó que, junto a su equipo, está "trabajando en un plan integral que incluye bajar la inflación, generar laburo, mejorar la seguridad y llevar lo que se hizo con la educación en CABA a todo el país".



Horacio Rodríguez Larreta de cara al 2023: qué piensa y qué planea

Consultado con quién dialogaría para formar una coalición de gobierno amplia para el 2023, Rodríguez Larreta remarcó que "con el kirchnerismo y con todos los que hoy son parte del esquema del gobierno, no" porque son "los que cerraron las escuelas y quieren aumentar los impuestos".

En esta línea, en referencia a las retenciones de las que habló el presidente Alberto Fernández durante esta semana y la anterior, el jefe de Gobierno buscó diferenciarse de la propuesta para subir los derechos de exportación de parte del oficialismo: "No hay que aumentar las retenciones, ni ningún impuesto", enfatizó, subrayando que "el aumento de los precios de los alimentos a nivel global (debido a la guerra entre Rusia y Ucrania) debería ser un beneficio para la Argentina".

En cuanto al rol del ministro de Economía, Martín Guzmán, Larreta apuntó con dureza que "no sabe qué creerle": "No se cuál es el rumbo, ¿Piensa lo que piensa Alberto Fernández de aumentar las retenciones? ¿O lo que dice el ministro de Agricultura (Julián Domínguez) que dice que no las va a subir?", cuestionó.

Mauricio Macri pone en duda su 'segundo tiempo' y ya tiene una preferencia para presidente



Larreta le mandó un mensaje a Mauricio Macri y Patricia Bullrich: "Los que quieran participar, todos a las PASO



Por su parte, también fue consultado sobre su propuesta de realizar reformas previsionales y laborales en caso de asumir como presidente, y puntualizó algunos detalles al respecto.

Sobre el sistema jubilatorio, planteó tres puntos. En cuanto al primero, referido a su financiamiento, criticó los altos niveles de informalidad laboral que hace que "millones no aporten" e instó a modificar esto "creando laburo".

"Segundo, hay que hacer un régimen estable que no se cambie cada dos años, y tercero, hay muchos regímenes especiales que hay que tener en cuenta, no digo que no estén pero hay que analizarlos", completó.



Sobre una posible reforma laboral, Larreta alimentó la idea de "un sistema indemnizatorio previsible que termine con la industria del juicio" y que logre "incorporar al sistema laboral a los informales".

Por otra lado, reforzó su promesa de bajar los impuestos a los porteños en caso de que la Corte Suprema de Justicia defina que es ilegal que el Gobierno Nacional le quite a CABA sus aportes por coparticipación.

"Si la Corte nos devuelve los fondos que nos sacaron de la coparticipación, yo bajo los impuestos" , aseveró. Y reforzó: "Cada peso que la corte nos devuelva es una baja de impuestos".

Finalmente, se refirió a su relación con el presidente Alberto Fernández, diálogo que se cortó cuando el Presidente definió el cierre de las escuelas a nivel nacional ante una nueva suba de casos durante el 2021, acción que Larreta se negó a tomar y que tensionó su relación.

Este vínculo, que se mostraba fuerte durante los primeros meses de la pandemia, se terminó de romper cuando desde Nación definieron una quita de los fondos por coparticipación que recibe la Ciudad, lo que dinamitó la relación hasta entonces respetuosa entre Fernández y Rodríguez Larreta.

Gobernadores contra la Corte y Horacio Rodríguez Larreta: reclaman intervenir en la disputa por Coparticipación



Juntos por el Cambio desembarcó en La Matanza y anunció qué hará con los planes sociales



En este sentido, el jefe de Gobierno porteño dijo que "hace muchos meses" que no habla con el Presidente ya que no retomaron las relaciones desde la quita de la coparticipación y el cierre de las escuelas.

"Eso no quiere decir que no haya relaciones de trabajo entre áreas del Gobierno, la responsabilidad de coordinar con el Gobierno Nacional la vamos a ejercer siempre", remarcó en cambio Larreta, explicando que "lo que no hay es relación política".

"No se quién influenció a Alberto (Fernández), pero las decisiones son suyas", criticó al ser consultado sobre el posible rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner en estas dos decisiones que tomó el Gobierno en su momento.

Y cerró: "Yo me enteré por los medios que cerraban las escuelas y lo de sacar los fondos de coparticipación me enteré un minuto antes, todas decisiones del Presidente en ese sentido deñaron la relación".