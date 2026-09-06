El año no empezó bien para los comercios pymes dedicados a las ventas minoristas, de acuerdo a CAME.

Vender ya no alcanza: el “timing” que empieza a poner en jaque la caja de las pymes

El debate sobre si la baja de la inflación se traduce o no en una mejora del poder adquisitivo no pasa de moda. Con la recesión de 2024 como punto de comparación y el consumo masivo todavía sin encontrar un piso firme, el comercio de cercanía tiene, en el Índice de Ventas Minoristas Pyme (IVM) que difunde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su termómetro mensual.

En ese marco, el reporte de agosto indica que las ventas de los comercios minoristas pyme cayeron 0,2% interanual. El índice se ubicó en 82,7 puntos (base diciembre 2022=100). Frente a julio, la medición desestacionalizada arrojó una baja del 2,7%, con lo cual la actividad acumuló en lo que va de 2026 una contracción del 2,4%.

Ventas Minoristas Pyme: tres formas de leer el mismo dato

El informe de CAME ofrece tres comparaciones que conviene distinguir para entender el resultado:

Interanual: compara agosto de 2026 contra agosto de 2025. Dio -0,2%, una caída leve pero que rompió una racha de dos meses con resultados dispares (en junio hubo una suba interanual de 0,9% y en julio una baja de 3,8%).

Mensual desestacionalizada: compara agosto contra julio de este año, ya limpia de estacionalidad. Fue la variación más marcada del mes, con una baja de 2,7%.

Acumulada: compara los primeros ocho meses de 2026 contra el mismo período de 2025. Cerró en -2,4%, el saldo que arrastra el año hasta el momento.

Ventas Minoristas Pyme: Perfumería, con la suba más fuerte; Bazar, el rubro más golpeado

De los siete rubros que releva CAME, cuatro mostraron variaciones interanuales positivas y tres, negativas. Ordenados de mayor a menor:

Con suba interanual:

- Perfumería: +12,8%

- Textil e indumentaria: +6,4%

- Calzado y marroquinería: +1,2%

- Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: +0,3%

Con caída interanual

- Farmacia: -0,5%

- Alimentos y bebidas: -2,5%

- Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles: -4,8%

Perfumería lideró el ranking impulsada, según explicó CAME, por “el impacto del Día del Niño, considerado entre las tres o cuatro jornadas de mayor nivel de ventas en el año para el rubro”. A eso se sumó, de acuerdo con el reporte, la formalización de dos categorías nuevas en el mercado: la perfumería árabe y las líneas de cuidado facial de origen coreano, que los propios comerciantes señalaron como determinantes para explicar la suba del mes.

Perfumerías Prieto

Textil e indumentaria también creció de la mano de la indumentaria infantil y la ropa deportiva ligadas al Día del Niño, aunque la vestimenta formal permaneció rezagada y los locales debieron profundizar liquidaciones de invierno para renovar stock de cara a la temporada primavera-verano.

En el otro extremo, Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles acumuló la baja interanual más pronunciada, en un rubro condicionado por la postergación de gastos decorativos y una demanda acotada a la reposición indispensable.

Alimentos y bebidas, el segmento de consumo más sensible al bolsillo cotidiano, también retrocedió: CAME atribuyó la caída a “la absorción del ingreso en tarifas de servicios y el endeudamiento de los hogares”, pese a que el regreso a clases y el Día del Niño dieron un impulso puntual a panificados y repostería.

Alimentos y bebidas, el segmento de consumo más sensible al bolsillo cotidiano, también retrocedió.

Farmacia, por su parte, tuvo una baja interanual moderada del 0,5%, con la dispensa concentrada en tratamientos crónicos y patologías esenciales, mientras la dermocosmética y la perfumería de venta en farmacias siguieron consideradas gasto prescindible por los consumidores.

Ventas Minoristas Pyme: qué dicen los comerciantes sobre su propio negocio

Más allá de los números de facturación, CAME también releva la percepción de los propios dueños de comercios. Al comparar la situación actual contra la de un año atrás, el 47,4% de los consultados indicó que su nivel de actividad “se mantuvo” (0,7 puntos menos que en julio), el 46,5% señaló que “empeoró” (dos puntos más que el 44,5% de julio) y apenas el 6,1% reportó una mejora.

De cara a los próximos doce meses, las expectativas resultaron algo más optimistas: el 43,9% de los encuestados espera que su situación económica no varíe, el 42,8% proyecta un escenario mejor (frente al 42,4% de julio) y el 13,3% restante anticipa un deterioro.

En cuanto a las decisiones de inversión, el 57,9% consideró que no es momento para invertir en su firma, el 28,6% no definió una postura y solo el 13,5% respondió de manera afirmativa.

Ventas Minoristas Pyme: el recorrido del índice desde el inicio de la gestión de Milei

La serie histórica que publica CAME en su informe arranca en enero de 2024, primer mes completo posterior a la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. En ese momento, tras la devaluación y el salto inflacionario de los primeros meses de gobierno, el IVM se ubicó en 72,9 puntos, con una caída interanual del 28,5%.

Desde ese piso, el índice fue en ascenso durante buena parte de 2024 hasta tocar 105,4 puntos en octubre de ese año (+2,9% interanual, la primera variación positiva de la serie), para cerrar el año en 101,6 puntos (+17,7% interanual).

Reuters

Durante 2025, el índice mostró subas interanuales muy altas en los primeros meses (+25,5% en enero, +24,0% en febrero), explicadas en gran medida por la comparación contra una base todavía deprimida por la devaluación inicial, aunque la tendencia se fue diluyendo mes a mes hasta terminar el año con caídas interanuales (-5,2% en diciembre de 2025, con el índice en 96,3 puntos).

Ya en 2026, el índice osciló entre los 77 y los 98,2 puntos y las variaciones interanuales fueron mayormente negativas: -4,8% en enero, -5,6% en febrero, -0,6% en marzo, -3,1% en abril, -1,2% en mayo, con una excepción positiva en junio (+0,9%) y nuevas bajas en julio (-3,8%) y agosto (-0,2%).

Así, más de dos años y medio después del recambio de gobierno, el índice se ubica en 82,7 puntos, por encima del piso de enero de 2024 pero todavía lejos de los máximos alcanzados en octubre de 2024 y octubre de 2025.

Índice de Ventas Minoristas Pyme: cómo se elabora

El IVM de agosto surgió de un relevamiento realizado entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre entre 1.152 comercios minoristas de todo el país. El indicador combina datos desagregados por rubro y por región —Ciudad y Provincia de Buenos Aires por un lado, interior del país por el otro— y aplica correcciones por subdeclaración de facturación. Para el ajuste por inflación se utilizan los índices de precios al consumidor (IPC) que difunde el INDEC. Desde agosto de 2025, CAME incorporó además el relevamiento propio de la Cámara de Perfumerías de la Argentina, que releva de forma directa a unas 267 perfumerías de alcance nacional, como fuente adicional para ese rubro específico.