Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este domingo, 6 de septiembre de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

De acuerdo con los datos difundidos en el portal oficial de Binance, seguidamente se presentan las cotizaciones de los activos digitales más destacados:

La cotización del Bitcoin ha mostrado un ligero aumento del 0.38% en las últimas 24 horas, alcanzando un precio de 79,919.17 dólares. En pesos argentinos, su valor es de 126,504,054.19. A pesar de las fluctuaciones habituales en el mercado de criptomonedas, Bitcoin continúa manteniendo un nivel de precio que refleja la confianza de los inversores, evidenciando su carácter como un activo seguro en tiempos de incertidumbre económica.

Por otro lado, Ethereum ha experimentado una variación positiva del 1.93% en el último día, estableciéndose en 2,501.58 dólares. En el contexto argentino, su cotización se sitúa en 3,959,750.98 pesos. Este aumento sugiere un renovado interés por parte de los inversores en la segunda criptomoneda más grande, lo que podría estar impulsando su demanda y, con ello, su rentabilidad en un entorno de creciente adopción de tecnologías blockchain.