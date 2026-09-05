Los conductores argentinos deben respetar no solamente los límites de velocidad máxima, sino también determinadas velocidades mínimas y las condiciones necesarias para mantener una circulación segura y fluida.

La normativa vigente contempla sanciones para quienes circulen a una velocidad que entorpezca el tránsito y también establece un régimen de reincidencia que puede terminar con la suspensión del derecho a conducir.

¿Qué dice la Ley de Tránsito sobre manejar demasiado despacio?

El artículo 50 de la Ley 24.449 establece que los conductores deben circular a una velocidad que les permita mantener el pleno dominio del vehículo, teniendo en cuenta factores como el estado del camino, el clima, la visibilidad y la cantidad de tránsito.

La norma también indica que la velocidad utilizada no debe entorpecer la circulación. Por eso, circular excesivamente lento puede ser sancionable si genera una obstrucción o si se incumplen las velocidades mínimas previstas.

A su vez, la legislación prohíbe disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, así como realizar maniobras que puedan afectar el normal desplazamiento de los demás vehículos.

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir?

Manejar despacio no implica automáticamente perder la licencia, a menos que se acumulen infracciones. Para llegar a una inhabilitación deben darse las condiciones previstas por la normativa.

La Ley 24.449 contempla la inhabilitación para conducir dentro de su régimen de sanciones y establece reglas específicas para los casos de reincidencia en faltas graves.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Cuando un conductor vuelve a cometer una infracción grave dentro del período establecido por la ley, puede ser considerado reincidente. En esos casos, la sanción puede incluir la prohibición temporal de conducir.

La primera reincidencia puede generar una inhabilitación de hasta 9 meses, mientras que una segunda puede alcanzar los 12 meses. Para una tercera reincidencia grave, la inhabilitación puede llegar a 18 meses.

Incumplir las velocidades mínimas, entorpecer el tránsito y acumular infracciones graves puede poner en riesgo el permiso para conducir.