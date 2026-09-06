En esta noticia Dólar: la regla que debe aplicar el Gobierno, según Santángelo

El economista Rodolfo Santángelo analizó la coyuntura cambiaria y descartó el riesgo de una devaluación inminente. Para el director de la consultora MacroView, el valor actual de la divisa no es una decisión arbitraria del Gobierno, sino una consecuencia directa de la dinámica entre la oferta y la demanda.

“La palabra devaluación yo la tengo eliminada de mi léxico hace rato”, afirmó el especialista en diálogo por Ahora Play. Según su visión, el tipo de cambio a $ 1500 está determinado por el desempeño exportador.

“(El valor del dólar) lo determina los u$s 100.000 millones de exportaciones, no el Gobierno. Si el Gobierno quisiera determinar el tipo de cambio y no tuviera esos u$s 100.000 millones , vuela por los aires”, precisó.

Para Santángelo, el dólar “flota con intervenciones” con una dinámica donde el equipo económico mantiene “toqueteos” constantes sobre la divisa, en lugar de permitir que el tipo de cambio flote con reglas de juego claras.

A esto le sumó un diagnóstico complejo sobre la economía real, donde el economista describió una “economía ilíquida” y con bajo nivel de consumo. “A mí no me preocupan que todavía haya restricciones. Me preocupa que es una economía con poco movimiento”, señaló.

Prensa

Dólar: la regla que debe aplicar el Gobierno, según Santángelo

“La palabra devaluación está prohibida, pero si la oferta y la demanda lo determinaran a $ 1600 o $ 1700, tenés que dejar (ese precio), porque esa es la regla de juego. Y ahí es donde todavía el equipo económico no nos da contundencia en el mensaje porque les gusta el toqueteo”, apuntó.

Santángelo sugirió que, en lugar de una intervención discrecional, el Tesoro debería implementar una regla coordinada en la compra diaria de divisas, mediante el uso del superávit fiscal (estimado en unos $ 15 billones o u$s 10.000 millones anuales).

“Me gustaría ver al Tesoro, que tiene superávit fiscal, comprando cerca de u$s 50 millones diarios o u$s 1000 millones por mes”, calculó y añadió: “Tiene que ser una regla coordinada”.

El economista enfatizó que, al margen de las compras adicionales que el Banco Central pueda hacer, esta mecánica de compra diaria por parte del Tesoro ayudaría a sumar mayor transparencia y mejorar la dinámica cambiaria.

Finalmente, justificó la necesidad de que el Gobierno siga comprando divisas para cumplir con sus obligaciones. “Si no compra u$s 12.000 millones, no podemos pagar la deuda. Es absolutamente necesario para complementar el financiamiento y poder financiar al Tesoro. Si no compra, tenemos un caos”, sentenció.