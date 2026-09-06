Los titulares de las entidades que integran el G6 durante un encuentro con el embajador estadounidense Peter Lamelas, en abril de 2026. (Foto: archivo).

Las principales entidades empresariales del país señalaron que la causa Malvinas debe ubicarse por encima de las diferencias políticas. Además, apoyaron las acciones destinadas a proteger los recursos naturales y pidieron buscar una solución pacífica mediante la diplomacia.

El denominado Grupo de los Seis (G6) expresó su respaldo a la posición del Gobierno nacional en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos correspondientes.

A través de un comunicado conjunto, las principales entidades empresariales del país también apoyaron las acciones impulsadas para resguardar los recursos naturales de la Argentina en la zona del Atlántico Sur.

El pronunciamiento se conoció en medio de la renovación del debate político y diplomático alrededor de las islas. En ese escenario, el G6 remarcó que “la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”.

El respaldo del G6 al reclamo argentino por Malvinas

El comunicado ratificó la necesidad de sostener con firmeza la posición histórica de la Argentina, aunque aclaró que el reclamo debe desarrollarse dentro de los mecanismos establecidos por la Constitución Nacional y el derecho internacional.

“El G6 reafirma la necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino, en el marco de nuestra Constitución Nacional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica a través de la diplomacia y la negociación”, señalaron.

De esta manera, el sector empresario se alineó con la posición oficial y destacó la importancia de preservar el reclamo de soberanía como una política de Estado, independientemente de los cambios de gobierno o de las diferencias entre las distintas fuerzas políticas.

El respaldo no se limitó únicamente a la cuestión territorial. Las cámaras empresariales también hicieron hincapié en la necesidad de proteger los recursos naturales y los intereses estratégicos argentinos en los espacios marítimos que rodean a las islas.

Qué entidades integran el G6

El G6 reúne a seis de las organizaciones empresariales más representativas de la Argentina. Está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

También forman parte de este espacio la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Con este pronunciamiento, las entidades buscaron mostrar una posición conjunta del sector privado sobre uno de los principales reclamos históricos del país. Al mismo tiempo, destacaron que la defensa de la soberanía, los recursos naturales y los intereses estratégicos de la Argentina debe mantenerse como una causa común y una política de Estado.