Cada primavera, un rincón de la Patagonia argentina se transforma en un paisaje digno de una postal. En Trevelin, Chubut, más de un millón de tulipanes florecen al pie de la Cordillera de los Andes y convierten al famoso Campo de Tulipanes en uno de los grandes atractivos turísticos de la región.

La experiencia suma una propuesta que recuerda a las tradicionales imágenes de Capadocia, en Turquía: durante octubre es posible realizar un vuelo en globo aerostático sobre el campo de tulipanes, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Desde el aire, las flores de distintos colores forman un enorme mosaico con las montañas patagónicas como telón de fondo.

Campo de Tulipanes de Trevelin: cuándo visitar

El Campo de Tulipanes de Trevelin abre sus puertas todos los días durante la temporada de floración, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, de 9 a 19 horas.

Si bien el período de apertura comienza a principios de octubre, la floración es progresiva. Por eso, el momento recomendado para encontrar los tulipanes en su máximo esplendor es entre el 15 y el 30 de octubre.

Durante esas semanas, el campo alcanza su mayor intensidad de colores y ofrece una de las postales más características de la primavera en la Patagonia.

Campo de tulipanes en Trevelin, Chubut. Trevelin Turismo

Más de un millón de tulipanes al pie de la Cordillera

El cultivo fue desarrollado y es cuidado por la familia Ledesma, y reúne más de un millón de tulipanes que florecen prácticamente en simultáneo.

El paisaje combina las hileras de flores de diferentes colores con los cielos primaverales y las cumbres de la Cordillera de los Andes, que todavía pueden conservar nieve durante esta época del año.

Por sus características, el lugar suele ser comparado con un pequeño Keukenhof patagónico, en referencia al famoso parque de tulipanes de los Países Bajos.

Paseos en globo aerostático sobre los tulipanes

Uno de los grandes atractivos de la temporada es la posibilidad de sobrevolar el Campo de Tulipanes en globo aerostático.

La actividad se realiza durante el mes de octubre y tiene una capacidad de hasta cinco pasajeros. Para poder despegar, es necesario que las condiciones meteorológicas sean adecuadas: el día debe presentarse despejado y sin viento.

El vuelo permite observar desde las alturas la enorme extensión de tulipanes y la Cordillera como escenario natural, una experiencia que convierte al paisaje de Trevelin en una postal similar a las que suelen asociarse con los vuelos en globo de Capadocia.

Paseos en globo aerostático sobre los tulipanes. Trevelin Turismo

Qué hacer en el Campo de Tulipanes

La visita no se limita a recorrer las plantaciones. El predio ofrece distintas propuestas para disfrutar del paisaje y conocer parte de la cultura de la zona.

Entre las actividades se encuentran:

Recorrer los senderos entre los tulipanes y tomar fotografías.

Visitar la confitería , con opciones para almorzar o tomar el té.

Probar diferentes productos de la tradicional repostería galesa .

Recorrer la feria de artesanos y adquirir productos regionales.

Disfrutar de música en vivo y artistas locales , según la programación.

Realizar visitas nocturnas , incluyendo propuestas durante la luna llena cuando las condiciones climáticas lo permiten.

Realizar el vuelo en globo aerostático durante octubre, sujeto a las condiciones meteorológicas.

Dónde queda el Campo de Tulipanes de Trevelin

El cultivo se encuentra sobre la Ruta Nacional 259, a unos 13 kilómetros del centro de Trevelin, en la provincia de Chubut.

Además, forma parte del tradicional circuito conocido como Ruta Galesa, en una zona turística que también incluye atractivos como las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall.

Dónde queda el Campo de Tulipanes de Trevelin. Trevelin Turismo

La Fiesta de los Tulipanes

La temporada también tiene su propio evento: la Fiesta de los Tulipanes, que suele realizarse alrededor del 7 de noviembre, aunque su realización está sujeta a las condiciones climáticas.

La celebración funciona como cierre de la temporada y suma diferentes actividades vinculadas con la cultura y las tradiciones de Trevelin.

Un paisaje de la Patagonia que recuerda a Holanda y Capadocia

Los tulipanes tienen una historia estrechamente relacionada con Europa. Aunque originalmente fueron cultivados en el Imperio Otomano, en el territorio de la actual Turquía, alcanzaron una enorme popularidad luego de llegar a Holanda durante el siglo XVI.

Actualmente, los Países Bajos son uno de los principales productores de estas flores y los tulipanes se convirtieron en uno de sus símbolos más reconocidos.

Trevelin ofrece una versión completamente patagónica de ese paisaje: millones de flores de colores al pie de la Cordillera de los Andes, a las que se suma la posibilidad de observarlas desde un globo aerostático.

Así, durante unas pocas semanas de primavera, este pueblo de montaña de Chubut se convierte en uno de los destinos más sorprendentes para quienes buscan conocer un paisaje diferente sin salir de Argentina.