En esta noticia Inflación de agosto 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según seis consultoras

Tras marcar un 2,1% en julio y cortar tres meses ininterrumpidos de desaceleración , la inflación volvería a perforar la línea de los dos puntos en agosto. En ese sentido, los analistas apuntan a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se publicará el próximo jueves se ubique entre 1,6% y 1,8%.

Así, el Gobierno de Javier Milei apuesta no solo a retomar la senda bajista observada entre abril y junio, sino también a alcanzar los valores más bajos de su gestión, registrados entre mayo y junio del año pasado (1,5% y 1,6%, respectivamente).

En esa línea se expresó el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, quien se mostró optimista respecto a la evolución de los precios en agosto. “Vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio”, aseguró el funcionario.

Inflación de agosto 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según seis consultoras

Equilibra

Según el anticipo de Equilibra, la inflación alcanzó el 1,8% en agosto, liderada por regulados (2,2%) y alimentos y bebidas no estacionales (1,8%).

“La buena noticia es que la inflación subyacente descendió a 2,1% tras haber arrojado 2,3% en julio, métrica que construimos excluyendo los precios con mayor volatilidad en el corto plazo”, destacó la firma de Martín Rapetti.

Principalmente, el descenso del índice general estuvo motorizado por el ritmo de los precios estacionales. Tras haber trepado un 4,5% en julio, estos aumentaron menos de 1% el mes pasado, vinculado a “descensos en turismo y ropa por el fin de la temporada invernal”.

Analytica

Durante la cuarta semana de agosto, la consultora observó una variación del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas de GBA. Con este dato, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,7% . “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 1,7%”, marcó la firma de Ricardo Delgado.

Al desagregar por categorías, el mayor aumento lo tuvieron verduras (5,6%) y frutas (2,6%). En contraste, las categorías con menores incrementos fueron otros alimentos (0,9%) y carnes y derivados (0,7%).

Categoría Variación promedio de cuatro semanas - Total país Verduras, tubérculos y legumbres 5,6% Frutas 2,6% Pan y cereales 1,8% Aguas minerales, gaseosas y jugos 1,8% Aceites, grasas y manteca 1,8% Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. 1,7% Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,7% Leche, productos lácteos, huevos 1,2% Pescados y mariscos 1% Café, té, yerba y cacao 0,9% Otros alimentos 0,9% Carnes y derivados 0,7%

Orlando Ferreres & Asociados

En su Estimación de Precios Minoristas (IPC-OJF), la consultora calculó un incremento mensual del 1,6%. De validarse este resultado, la inflación acumulada en los primeros ocho meses del año alcanzaría el 20%, mientras que el crecimiento interanual sería del 30,5% .

Sin embargo, el dato más destacado del informe fue el comportamiento de la medición núcleo, que registró una leve suba del 0,7%. Acumula así un alza del 27,3% interanual y del 17,6% en lo que va del 2026.

Por el lado de los componentes específicos, los bienes y servicios estacionales registraron un alza del 3,9% mensual. Asimismo, los servicios Regulados subieron un 2,4% en agosto.

“En cuanto a los principales rubros, Educación y Vivienda encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 2,5% y 2,3% respectivamente, seguidos por Esparcimiento y Transporte y comunicaciones, que presentaron ambos una variación de 2,3%“, precisó el informe, basado en más de quince mil precios diarios en el Gran Buenos Aires.

C&T Asesores Económicos

Similar fue la medición de C&T, que indicó que el IPC general para el GBA fue del 1,6%. Según la firma de María Castiglioni, este valor marcaría el registro más bajo desde agosto del año pasado. “Es necesario remontarse a 2020, en plena pandemia, para encontrar registros similares”, destacó el reporte.

La consultora señaló que el descenso estuvo “principalmente explicado por la baja de varios componentes estacionales”. El factor clave fue el rubro turístico, que dejó atrás los máximos alcanzados durante las vacaciones de invierno, junto con el sector de la indumentaria.

Equipamiento y mantenimiento de hogar fue el rubro de mayor aumento, impulsado por el ajuste en los salarios del servicio doméstico y los productos de limpieza. En tanto, dentro de los estacionales, las frutas y verduras registraron “subas significativas”. “Alimentos y bebidas subió 1,7%, ritmo similar al de julio, con algo más de dinamismo en los primeros y menos en las segundas”, completó el informe.

En diálogo por Pulso Financiero, en El Cronista Stream, el director de CyT, Camilo Tiscornia , anticipó cómo puede terminar el año y sostuvo que diciembre suele ser estacionalmente complejo en materia de precios. “Me imagino que tendría que estar abajo del 2%”, afirmó el especialista.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

LCG

La medición elaborada por Labour Capital & Growth (LCG) sobre Alimentos y Bebidas señaló una variación promedio casi nula (0,1%) en la cuarta semana de agosto, luego del alza de 0,8% observada en la semana previa.

En la métrica de mediano plazo, el promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró a 1,4%, una baja de 0,6 puntos porcentuales frente a la medición anterior. En tanto, la inflación acumulada del mes, para este rubro, se ubica en 1,2%.

En cuanto a las categorías, Aceites lideró las caídas con -4,1%, seguido por Productos de panificación, cereales y pastas (-1,5%), Verduras (-1,1%), Frutas (-0,8%) y Productos lácteos y huevos (-0,7%). Carnes se mantuvo directamente estable, sin variación semanal.

Según la firma de Javier Okseniuk, que releva precios de 8000 productos de cinco grandes supermercados, hubo tres rubros que compensaron esas bajas: Condimentos y otros productos alimenticios subió 7,1%, Azúcar, miel, dulces y cacao avanzó 4,3% y Bebidas e infusiones para consumir en el hogar creció 2,3%. Comidas listas para llevar tuvo un alza más moderada, de 0,4%.